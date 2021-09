Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, va in onda la seconda puntata di Fino all'ultimo battito su Rai 1 alle 21:25, fiction diretta da Cinzia Th Torrini con protagonisti Marco Bocci e Violante Placido. Diego dovrà affrontare ancora situazioni al limite dell'impossibile per salvare suo figlio. L'attore che veste i panni di Diego, un medico decisamente sopra le righe, è Marco Bocci che ha rilasciato un'intervista interessante nella quale parla del suo personaggio e di cosa lo aspetta.

Marco Bocci è Diego in Fino all'ultimo battito, riuscirà a trovare il cuore per suo figlio?

Ha già catturato l'attenzione dei telespettatori la nuova fiction Fino all'ultimo battito in onda su Rai 1. Diego è un medico tormentato e fuori dal comune, disposto a tutto pur di trovare un cuore per suo figlio, malato da molto tempo. Diego andrà contro tutto e tutti, dimenticando completamente la deontologia professionale e rischiando la sua stessa vita. Intervistato da Telepiù, l'attore ha dichiarato: ''Diego a un certo punto si rende conto di essere normale, scende dal piedistallo che si era costruito e fa delle azioni che lo faranno cambiare''. Ed è proprio quello che confermano le anticipazioni di Fino all'ultimo battito, in programma questa sera con la seconda puntata.

Marco Bocci ha anche fatto un parallelismo con Diego, opposto a lui per molti versi: ''Siamo lontani anni luce. Lui è razionale, programma tutto. Io invece vivo nel momento. Poi farà una scelta passionale e in questo senso si avvicina a me, mi somiglia''.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito di giovedì 30 settembre, seconda puntata

Cosimo Patruno è evaso dal carcere e Diego è terrorizzato. Il pm indaga e si convince che, per forza di cose, qualcuno all'interno dell'ospedale lo deve aver aiutato. Intanto, Anna si fa forza e decide di incontrare il suo vero padre. Nella seconda puntata di giovedì 30 settembre, Diego temerà per l'incolumità di Mino, sapendo che Cosimo è a piede libero.

Il medico deve anche far fronte a una situazione pericolosa e inaspettata: deve curare uno dei mafiosi che è rimasto ferito durante l'evasione e non può fare nulla per sottrarsi. Come farà a tranquillizzare la moglie e tenerla lontana da tutto questo? Stanco di mentire e preoccupato dal fatto che possa succedere qualcosa di grave ai suoi cari, sarà pronto a parlare con gli inquirenti, ma un imprevisto lo ferma. In ospedale si presenta Vanessa e Diego capisce in cuor suo che la cosa più importante in questo momento è salvarla. Ma ecco il colpo di scena: il padre della ragazza scopre del trapianto di Paolo e così chiederà un colloquio a Santoro per fare luce sulla posizione di Diego, sempre più in bilico.