Nello studio di Uomini e donne è tempo di prime frequentazioni per i nuovi tronisti di questa edizione. Occhi puntati in primis sulle vicende di Andrea Nicole, la tronista che ha portato a compimento il suo percorso di transizione, diventando così una donna a tutti gli effetti. Dopo la prima puntata, per lei è giunto il momento di conoscere meglio i vari pretendenti presenti in studio, ma ha dovuto fare i conti con un bel po' di rifiuti e questa situazione ha creato polemiche sia in studio che sui social.

Polemica a Uomini e donne: Andrea Nicole rifiutata dai corteggiatori e Gianni polemizza

Nel dettaglio, dopo la presentazione a Uomini e donne, Andrea Nicole ha trascorso delle ulteriori ore con i corteggiatori, provando così a conoscerli meglio ma non c'è stato nessuno che ha voluto portarla in esterna e conoscerla meglio.

Una scelta che la ragazza aveva messo in conto anche se, in studio, Gianni Sperti è stato abbastanza polemico nei confronti dei corteggiatori che si tirano indietro solo perché "timorosi" del passato della ragazza, che prima era un uomo.

Uno dei corteggiatori ha così preso la parola in studio, confermando di fatto di non sentirsi pronto a intraprendere un percorso con Andrea Nicole e Gianni ha ribadito e sottolineato che il suo era solo un pregiudizio.

I fan social contro Gianni Sperti

Sta di fatto che, dopo la puntata di Uomini e donne, sui social si è accesa una discussione abbastanza polemica.

In tanti hanno puntato il dito contro Gianni Sperti per il suo polemizzare nei confronti dei pretendenti e molte altre persone hanno ammesso di non aver gradito il modo in cui è stata gestita la situazione nei confronti della tronista.

"Ma come si fa a colpevolizzare dei ragazzi che sapendo che prima era un uomo, si sentono bloccati o impauriti? Ma dai, tutti buonisti a parole poi vorrei vedere se capita a loro. Io auguro a questa bellissima ragazza di trovare l'amore ma capisco se un ragazzo non se la sente", ha scritto una commentatrice sui social.

"Gianni, perché discriminare chi non se la sente di corteggiare Nicole?

Ognuno ha il diritto di seguire la sua natura", ha scritto ancora un altro fan di Uomini e donne puntando il dito contro l'opinionista.

'Tutto mortificante', scrivono sui social dopo la puntata di U&D

Ma non sono mancate neppure le critiche da parte di chi sostiene che la trasmissione non starebbe gestendo nel migliore dei modi, il trono di Andrea Nicole.

"Trovo tutto abbastanza triste e mortificante per Andrea Nicole. Per ora proprio non ci siamo", ha polemizzato un fan del programma Mediaset.

"Ma perché far passare Andrea per anormale quando è una donna come tutte?", scrive ancora qualcun altro.

"Ma facessero scendere ragazzi che la vedono da casa e sono realmente interessati a lei. Non ha senso mettere con le spalle al muro gente che è scesa per un incontro al buio e che magari accetta di uscirci per non far brutte figure", ha sentenziato un altro fan di Uomini e donne.