Brave and Beautiful è stato uno dei successi di questa estate Mediaset. La soap opera turca non andrà avanti nel palinsesto autunnale anche se mancano ancora 40 episodi prima di arrivare al gran finale di sempre. Le anticipazioni rivelano che le ultime puntate si preannunciano molto appassionanti e ricche di colpi di scena. Per la coppia Cesur-Suhan arriverà il momento di riprendere in mano le redini della loro vita, dopo averne affrontate di tutti i colori.

La resa dei conti tra Riza, Tahsin e Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio, gli spoiler sul finale di sempre della soap Brave and Beautiful (che in patria ha chiuso i battenti nel 2017) rivelano che Riza, dopo essere stato smascherato da tutti, deciderà di prendersi la sua rivincita e per questo motivo organizzerà un piano crudele nei confronti di Tahsin, coinvolgendo sua figlia Suhan.

La donna verrà aggredita brutalmente, al punto da essere in serio pericolo di vita.

A questo punto, Tahsin e Cesur decideranno di unire le loro forze per combattere il nemico e lo scontro avverrà su una barca, dove però Riza ha fatto mettere dell'esplosivo così da farla saltare in aria e causare la morte dei due avversari.

Tahsin scoprirà l'ennesimo tranello dell'uomo e dopo aver messo in salvo la vita di Cesur, affronterà Riza. Le trame turche della soap rivelano che lo scontro tra i due sarà fatale ed entrambi troveranno la morte proprio su quella barca.

Suhan in pericolo di vita in ospedale

Intanto Cesur, dopo essersi salvato, correrà in ospedale dalla sua amata, dove apprenderà dai medici che il quadro clinico di Suhan, in dolce attesa del suo primo figlio, non è affatto dei migliori.

Un duro colpo per Cesur, il quale temerà di perdere non solo la donna della sua vita ma anche quel bambino che ha tanto desiderato e che potrebbe non vedere mai la luce.

Le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, però, rivelano che alla fine succederà qualcosa di "magico". Suhan, sebbene sia in coma, riuscirà a partorire il bambino che nascerà sano e salvo.

Il miracolo vero e proprio avverrà nel momento in cui anche la donna si sveglierà dal coma: Cesur, a distanza di poche ore da parto, troverà la sua amata sveglia, mentre tiene in braccio il loro bambino.

Nasce il figlio di Suhan e Cesur: anticipazioni Brave and Beautiful

L'uomo farà i salti di gioia nel momento in cui scoprirà che Suhan è fuori pericolo e che finalmente potranno riprendere in mano le redini della loro vita e vivere insieme il loro futuro, come hanno sempre sognato.

La donna chiederà a Cesur di poter chiamare il bambino Korhan, come suo fratello: la reazione dell'uomo sarà positiva e non avrà nulla da ridire a proposito di questa decisione.

E così, felici ed entusiasti per la nascita del loro bambino e per la ritrovata serenità di coppia, Cesur e Suhan prenderanno una decisione molto importante.

La soap opera potrebbe tornare in onda nel 2022 con il finale

I due, infatti, sceglieranno di allontanarsi per sempre da Korludag, così da poter iniziare una nuova vita altrove, lontani da tutto e tutti.

Un finale decisamente emozionante quello di Brave & Beautiful che, in Italia, potrebbe andare in onda soltanto nel corso della prossima estate 2022.

Al contrario, invece, per tutta la stagione autunnale, proseguirà la messa in onda della soap Love is in the air, in programma alle 16:35 su Canale 5.