Giorgio Manetti è tornato ad essere single, dopo la fine della relazione con la sua compagna. Negli ultimi giorni, l'ex fidanzato di Gemma Galgani è finito al centro del Gossip, per via di alcune dichiarazioni che ha rilasciato in merito alla sua volontà di tornare a Uomini e donne per corteggiare Isabella Ricci. A tal proposito, Gianni Sperti ha commentato la vicenda, ritenendo bizzarra la scelta di Giorgio, soprattutto per avere optato per l'antagonista televisiva della sua ex compagna. L'opinionista del dating show, inoltre, ha rivelato che non correrrebbe buon sangue fra lui e l'ex cavaliere del parterre.

U&D, Giorgio Manetti tornerebbe per Isabella Ricci

Durante un'intervista esclusiva per il magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha risposto ad una domanda in merito alle recenti voci circolate su Giorgio Manetti. L'ex di Gemma, infatti, dopo avere concluso la sua relazione con Caterina, ha parlato di un suo ipotetico ritorno nella trasmissione di Maria De Filippi. In questa nuova occasione, però, non corteggerebbe Galgani, ma Isabella Ricci. L'opinionista ha trovato strana la scelta di Giorgio, affermando: ''Trovo bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l'antagonista di Gemma''.

U&D, fra Gianni Sperti e Giorgio Manetti non corre buon sangue

Gianni Sperti ha inoltre parlato del suo rapporto con Giorgio Manetti, confessando che fra lui e l'ex cavaliere di Uomini e Donne, non ci sarebbe un rapporto idilliaco.

A tal proposito, infatti, Gianni ha dichiarato: ''È risaputo che tra me e Giorgio non corra buon sangue''. Nonostante tutto, però, Sperti ha affermato che Manetti ha il diritto di tornare nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi, come già accaduto ad altri protagonisti. Inoltre, l'opinionista pugliese ha affermato: ''A volte escono dalla porta e poi rientrano dalla finestra''.

Sull'ipotetico ritorno in studio, Sperti ha detto: ''Non mi resta che aspettare questo ingresso, se ci sarà''.

U&D, la reazione di Gemma sulla scelta di Giorgio di corteggiare Isabella

Anche Gemma Galgani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile ritorno in studio di Giorgio Manetti. La dama torinese, a tal proposito, ha rivelato che se dovesse rivedere il suo ex fidanzato nel parterre, lo saluterebbe in modo educato.

Inoltre, nonostante alcune affermazioni negative rilasciate in alcune interviste dall'ex cavaliere toscano sul suo conto, Gemma ha confidato: ''Non posso dimenticare i meravigliosi momenti trascorsi insieme''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Giorgio tornerà in studio per corteggiare Isabella.