Colpo di scena nelle nuovissime anticipazioni americane di Beautiful: Deacon Sharpe torna a Los Angeles da sua figlia Hope. Ebbene, il personaggio misterioso di cui si parlava ormai da settimane è proprio il padre della giovane Logan. Il suo rientro non sarà portatore di calma e serenità, ma come potrebbe essere del resto? Stiamo parlando di Deacon, con alle spalle una lunga lista di malefatte. Non ultima - quella che gli è costata il carcere - l'aggressione a Quinn, per la quale era stata ingiustamente incolpata Sheila. Sean Kanan, l'affascinante attore interprete di Deacon, in un tweet sul suo profilo ufficiale annuncia: ''La tempesta sta arrivando''.

E così sarà, visto che in città ha molti nemici, due ex amanti e un segreto che metterà il crisi il matrimonio di Hope e Liam.

Spoiler Beautiful: Deacon torna a Los Angeles e Brooke trema

A Los Angeles Deacon ne ha combinate tante, questo è assodato. Brooke non sarà di certo felice di rivedere il suo ex amante, con il quale ha concepito Hope. Ironia della sorte, proprio nelle puntate di Beautiful ora in onda in Usa, Logan sta cercando di far lasciare Eric e Quinn, perdonata da Forrester senior dopo il tradimento con Carter. In città c'è anche Sheila, che rischiò di andare in prigione accusata di aver aggredito Quinn, quando il vero colpevole - assicurato poi alla giustizia - era Sharpe. Un'agguerrita Carter troverà anche il tempo di vendicarsi, questo è certo.

Tuttavia, ciò che sta tenendo i telespettatori americani con il fiato sospeso è il fatto che il ritorno di Deacon in Beautiful distruggerà le vite di Hope e Liam, come mai? Di seguito, le anticipazioni a riguardo.

Il ritorno di Deacon nelle nuove puntate di Beautiful

Perché Hope sarà così timorosa di incontrare suo padre?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un primo momento, si era pensato che il personaggio misterioso pronto a tornare in Beautiful per distruggere le vite di Hope e Liam fosse Reese, il medico che rapì Beth. Invece, chi rientrerà in città è Deacon Sharpe. Sul profilo ufficiale Twitter della soap, si vede Deacon passeggiare sulla spiaggia, appena uscito di prigione.

Il filmato è accompagnato da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: ''La tempesta sta arrivando''. E si tratterà proprio di una tempesta che si abbatterà non solo su Hope e Liam, ma anche con tutti coloro con i quali ha un conto in sospeso. Ironia della sorte, tutti sono in città, ignari di ciò che li aspetta: c'è l'ex amante Brooke e madre di Hope, l'odiata Quinn, il tradito Eric e la vendicativa Sheila. Certi che l'arrivo di Deacon in Beautiful dia il via a grandi colpi di scena, non possiamo che aspettare le nuove puntate. Il rientro ufficiale di Sean Kanan è previsto per l'episodio in onda sulla CBS del 7 ottobre 2021.