Can Yaman è finito di nuovo al centro dei pettegolezzi di Gossip. Stando a quanto riferito da Alessandro Rosica, l'attore turco avrebbe voltato pagina dopo l'addio a Diletta Leotta. Scendendo nel dettaglio, il 31enne starebbe frequentando due donne: si tratterebbe di una ragazza originaria della Campania mentre dell'altra non sarebbe ancora stata rivelata l'identità.

La svolta dell'attore

Per mesi, Can Yaman è stato il protagonista della cronaca rosa per via della relazione con Diletta Leotta. Al momento i motivi della rottura tra i due continuano ad essere ignoti.

Tuttavia, l'esperto di gossip ha lanciato un'indiscrezione sull'attore turco. Scedendo nel dettaglio, Can avrebbe intrapreso una frequentazione con una ragazza originaria della Campania. Al momento della giovane si saprebbe solamente che ha 29 anni, ha i capelli neri e si chiama Maria.

A detta di Rosica, tra Can e Maria non sarebbe una storia seria ma solamente una frequentazione. Inoltre, il 31enne sembra che stia conoscendo anche un'altra donna. In merito a quest'ultima, però, l'esperto di gossip fa sapere che non ci sono molte informazioni.

Gli impegni di lavoro di Can

La vita di Can Yaman risulta essere piuttosto movimentata. Se dal punto di vista sentimentale sta facendo parlare di sé , il 31enne è alle prese anche con numerosi impegni di lavoro.

Attualmente, l'attore sta lavorando alla nuova serie tv di Canale 5 "Viola come il mare". Yaman sarà il protagonista della fiction insieme a Francesca Chillemi: i due attori hanno avuto la possibilità di lavorare insieme sul set di "Che Dio ci aiuti".

A proposito dell'ex Miss Italia, i rumor avevano parlato di un presunto flirt tra i due colleghi.

La notizia, però, è stata prontamente smentita sul nascere.

Diletta Leotta sarebbe ancora innamorata di Yaman

Mentre il 31enne turco sarebbe intento a conoscere due donne, Diletta Leotta starebbe ancora aspettando un ritorno di fiamma con Can Yaman. Secondo alcuni rumor, la giornalista sportiva proverebbe ancora dei forti sentimenti per l'attore.

Tra i due la relazione è giunta al capolinea ad un passo dalle nozze: la coppia aveva anche già scelto il nido d'amore.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Leotta si era mostrata con gli occhi lucidi nel parlare di quello che ha vissuto con il 31enne. A detta di Diletta, il troppo clamore mediatico intorno alla coppia avrebbe rovinato tutto. Inoltre, la diretta interessata aveva ribadito la veridicità della relazione. Infine, Diletta Leotta aveva sostenuto che in realtà lei e Can non si sono lasciati definitivamente, ma che la loro assomigliava più ad una pausa di riflessione.