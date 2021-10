Che cosa succede nelle nuove puntate settimanali di Beautiful dal 18 al 24 ottobre 2021? La grande protagonista è Steffy, alle prese con la dipendenza dai farmaci. La giovane Forrester non si è più ripresa dopo l'incidente in moto che le è quasi costato la vita. I dolori non le lasciano pace e ora, nemmeno il dottor Finn è disposto a farle le ricette per acquistare i forti medicinali. A far precipitare Steffy nell'oblio è stato Vinny, che ha pensato bene di nascondere delle pillole trafugate in laboratorio dentro un orsacchiotto. A consegnare il gradito e inaspettato regalo è stato Thomas.

Nei prossimi episodi, la situazione prenderà una piega tragica e Hope darà il colpo di grazia alla povera Forrester.

Anticipazioni di Beautiful 18-24 ottobre 2021

Arrivano i nuovi spoiler della soap in onda su Canale 5. Ridge sarà molto preoccupato per sua figlia, che riceverà la diagnosi di dipendenza da oppiacei. A scrivere il referto è il dottor Finnegann, anch'esso in ansia per lei. Steffy sottovaluta la situazione, è certa di potersi gestire in autonomia e di farcela da sola, come sempre. Dello stesso avviso non è Liam, angosciato per la sorte di Kelly, la loro amata figlia. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, tutta la famiglia Forrester si opporrà alle scelte di Steffy, che si troverà così da sola a combattere contro la sua dipendenza.

A farla precipitare nella rabbia e nella disperazione sarà, per l'ennesima volta, Hope.

Hope toglie Kelly a Steffy nelle nuove puntate di Beautiful

Situazione drammatica per la giovane Forrester, rimasta da sola con il suo dolore. Hope ha ancora con sé Kelly e non ha alcuna intenzione di farla tornare da sua madre, almeno fino a quando non avrà risolto i suoi problemi.

Steffy è furiosa, non ritiene affatto giusto che Hope si sia intromessa come sempre nella sua vita e, come se non bastasse, prenda decisioni su sua figlia Kelly. Dalla parte della giovane Logan si schierano anche Liam, Brooke e Ridge, molto preoccupati per i comportamenti di Steffy, ormai fuori controllo. Le anticipazioni di Beautiful degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 24 ottobre 2021 raccontano anche della difficile posizione di Ridge, costretto a tenere a bada le intromissioni di Quinn.

La volitiva Fuller preme affinché resti con Shauna e molli definitivamente Brooke, agendo con ogni mezzo a sua disposizione. Attenzione però all'evolversi delle trame: Forrester prenderà una decisione inaspettata che cambierà del tutto il suo rapporto con Brooke. Si ricorda che le puntate di Beautiful possono essere riviste in replica dopo la messa in onda - oppure in streaming - su Mediaset Infinity.