Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di colpi di scena e ci sarà il ritorno nel cast di un vecchio personaggio. Già da qualche giorno, in rete, c'erano state indiscrezioni riguardo una vecchia conoscenza che avrebbe fatto ritorno nella soap opera e che avrebbe portato scompiglio nelle vite di Hope Logan e Liam Spencer. Nella giornata di martedì 5 ottobre, l'account ufficiale dell'emittente che trasmette Beautiful negli Usa, ha pubblicato su Instagram un video con un uomo che camminava su una spiaggia verso l'oceano e si tratterebbe di Deacon Sharpe.

I fan sono apparsi entusiasti per il ritorno del papà di Hope nella soap opera e il suo arrivo a Los Angeles potrebbe movimentare le prossime puntate.

Beautiful, prossime puntate: Deacon torna a Los Angeles

Nel video pubblicato sui social dalla CBS si vede Deacon di spalle e l'emittente americana, a corredo del filmato, ha usato la didascalia: ''La tempesta sta arrivando''. Infatti, nei frammenti successivi, si vedrà l'uomo che arriverà a casa di Hope e Liam e appoggerà a terra il suo borsone. In base alle indiscrezioni circolate in rete, era già noto che sarebbe tornato un volto del passato in Beautiful, che avrebbe portato scompiglio nelle vite dei coniugi Spencer. Sotto al video della CBS sono apparsi centinaia di commenti entusiasti da parte dei fan per il ritorno di Deacon Sharpe nella soap opera.

Beautiful, spoiler Usa: Hope rende partecipe Deacon della vita familiare, Liam non è contento

Nonostante il ritorno improvviso di suo papà, Hope sarà felice di poterlo avere accanto. Inoltre, la figlia di Brooke proverà a rendere partecipe suo padre della vita familiare e, in particolar modo, vorrà fargli instaurare un rapporto con sua nipote Beth.

Di fronte alla decisione di Hope, Liam sarà scettico e non sarà contento della scelta di sua moglie. A causa delle divergenze di opinioni, per i coniugi Spencer inizieranno i problemi.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope e Liam in crisi a causa del ritorno di Deacon

In particolar modo, Hope sarà sconvolta per l'atteggiamento che Liam avrà nei confronti del suocero.

La figlia di Brooke, infatti, non riterrà giusto l'atteggiamento del figlio di Bill nei confronti di suo padre e, questa cosa, la sconvolgerà. In particolar modo, Hope penserà che Liam non abbia il diritto di giudicare Deacon e, le divergenze di vedute, potrebbero portare Logan ad un aut aut. Infatti, Hope potrebbe arrivare a prendere una decisione, dovendo scegliere fra suo padre o suo marito. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Beautiful, per scoprire se, oltre a portare scompiglio nella vita dei coniugi Spencer, il ritorno di Deacon non crei qualche altro problema nelle vite di altri personaggi.