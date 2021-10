Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 ottobre 2021, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una rivelazione all'interno del Grande Fratello Vip 6. L'italo-americana ha, infatti, dichiarato: "Ho già una persona in mente", mentre era a colloquio con altri inquilini della casa più spiata d'Italia come Alex Belli, Miriana Trevisan e Jo Squillo. La fashion blogger ha, così, commentato che il ragazzo in questione lo a conosciuto anni fa ma solo in tempi recenti si è avvicinata a lui comprendendo molte cose.

Il pomeriggio nella casa del GF Vip 6

Nella casa di Cinecittà, il pomeriggio che ha seguito la puntata live della sera prima, è trascorso con alcuni dei gieffini che hanno tentato di prendere gli ultimi raggi di sole in giardino.

Carmen Russo ha scherzato con Amedeo Goria. La showgirl ha parlato con il giornalista sportivo sottolineando che questi potrebbero rappresentare gli ultimi giorni che passerà dentro al Reality Show. Dalla sua, il 67enne ha replicato con il sorriso sulle labbra che, al suo posto, entreranno nella casa più spiata d'Italia altri concorrenti interessanti. Goria ha aggiunto che Soleil Sorge, che era con loro, non gradirebbe. La fashion blogger ha risposto al giornalista affermando, ironicamente, che condivide la sua stanza già con tre uomini e, di conseguenza, non ne ha la necessità. Alex Belli, riferendosi all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato che grazie all'avventura che sta vivendo all'interno del Grande Fratello Vip 6, ha compreso che sua moglie è una donna completa e, probabilmente, a Sorge potrebbe servire un tipo di uomo di questo genere.

Solei Sorge ha qualcuno in testa

All'affermazione di Alex Belli è giunta la risposta di Soleil Sorge che ha svelato di avere già qualcuno nella sua testa, un ragazzo che ha incontrato tanti anni fa e a cui si è riuscita ad avvicinare. Ciò ha permesso all'italo-americana di comprendere che la persona di cui parla completa totalmente tutto.

Sorge ha aggiunto che ogni notte le capita di sognare quest'uomo. Nel discorso si è intromessa Miriana Trevisan incuriosita dal racconto dell'inquilina. La showgirl ha domandato alla fashion blogger se la persona in questione è consapevole di cosa prova Soleil nei suoi confronti. L'italo-americana ha risposto affermativamente alla gieffina proseguendo il discorso ed evidenziando che di lui ricorda ogni dettaglio e ogni singola espressione.

Sorge ha successivamente detto a Jo Squillo di averlo fissato proprio perché non aveva intenzione di dimenticarlo in quanto rappresentava un aspetto che la turbava. Soleil Sorge sembrerebbe realmente interessata a qualcuno. L'italo-americana non ha svelato il suo nome e ora ci si interroga su chi possa essere.