Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', che narra le rivalità in campo amoroso e professionale tra due famiglie di Los Angeles, titolari di due agenzie di moda. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 16 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo scontro fra Liam e Steffy, sulla decisione dello Spencer di portare Kelly a casa sua, sui dubbi di Thomas e sulla decisione di Hope, Brooke e Liam di non restituire Kelly a Steffy.

Liam porta Kelly con sé

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam troverà il tubetto vuoto degli antidolorifici e chiederà spiegazioni a Steffy che scoppierà a piangere. Non potendo più negare l'evidenza, la Forrester ammetterà di continuare a prendere degli oppiaci per alleviare i dolori fisici causati dall'incidente in moto. A quel punto, i due giovani avranno una lite furiosa che porterà Liam a decidere di portare Kelly con sé. Sconvolta all'idea di doversi allontanare dalla sua bambina, Steffy andrà su tutte le furie, iniziando a piangere e ad urlare finanche a negare di essere dipendente dagli antidolorifici. Liam tenterà di farla ragionare per poi portare via la figlia con sé.

Nel frattempo, Thomas riuscirà a convincere Hope che è soltanto colpa di Liam se Steffy non riesce ad andare avanti nella sua vita perché lui continua ad impedire che altri uomini si possano avvicinare a lei. Più tardi, la Logan incontrerà Brooke per chiacchierare amorevolmente sulla bellezza di avere una famiglia allargata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio in quel momento sopraggiungerà Liam che racconterà alla moglie e alla suocera ciò che è successo mentre si trovava da Steffy.

Hope impedisce a Steffy di riavere la figlia

Thomas andrà a trovare la sorella e la troverà disperata e in lacrime mentre sta cercando le chiavi dell'auto per andare a riprendere la figlia. Il Forrester le chiederà spiegazioni, venendo a sapere che lo Spencer ha portato via Kelly senza permesso.

Steffy, infatti, gli racconterà del fatto che lei dormisse e che Liam ha approfittato di quel momento per portare via la figlia. Sconvolta, la Forrester si presenterà a casa del suo ex per riavere Kelly ma Liam, Hope e Brooke si rifiuteranno di restituirgliela fino a quando lei non sarà guarita dalla dipendenza dagli oppiacei. Dopo essere stata accusata di essere una drogata, Steffy scoppierà in lacrime negando fermamente di esserlo. Dopo di ciò, insisterà per riavere Kelly ma Hope si rifiuterà categoricamente di far tornare la bambina a casa con la madre. Thomas e Ridge si recheranno a casa di Steffy per cercare di capire cosa sia successo fra lei e Liam.