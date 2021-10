Innumerevoli colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere dall'11 al 15 ottobre negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Ridge Forrester apparirà disposto a tutto pur di allontanare Quinn Fuller dalla vita di suo padre Eric.

Beautiful: Ridge vuole allontanare Quinn dalla vita di suo padre

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse dall'11 al 15 ottobre sulla Cbs annunciano inediti colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Bill vorrà appianare le divergenze con Katie.

Il magnate, infatti, apparirà disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di sua moglie, che invece si è avvicinata pericolosamente a Eric.

Paris, invece, lascerà la casa sulla scogliera che condivideva con Steffy e Finn per una nuova sistemazione. La donna, infatti, andrà vivere sotto lo stesso tetto di Thomas. A tal proposito, la sorella di Zoe dichiarerà i propri sentimenti a Zende, tanto che i due faranno l'amore per la prima volta. Tuttavia, la Buckingham sarà all'oscuro che il padre di Douglas sta iniziando a provare un interesse sempre più crescente per lei.

Ridge, intanto, deciderà di affrontare Quinn dopo aver scoperto che sta continuando a vedersi con Carter grazie ad una soffiata dell'avvocato Barber.

L'uomo rimprovererà la donna di stare continuando a trattare male suo padre con il suo comportamento. La Fuller, a questo punto, cercherà di difendersi, ammettendo di aver avuto il consenso di Eric per tradirlo con Carter. Una spiegazione che non sarà accettata dallo stilista, il quale prometterà alla gioielliera di fare di tutto pur di allontanarla dalla vita di suo padre.

Eric ordina alla moglie di non vedersi più con Carter

Nel corso delle prossime puntate di Bold and Beautiful in programma nel 2022 sui teleschermi di Canale 5, Ridge non affronterà solo Quinn, anzi discuterà anche con Carter. L'uomo, infatti, accuserà il miglior amico di aver perso il senno a continuare la tresca con Quinn visto che l'aveva considerato come una persona con i piedi ben piantati per terra.

Eric, invece, capirà di aver sbagliato a dare il consenso alle notti di passione tra sua moglie e Carter dopo aver parlato con Ridge. Per questo motivo, il capo della casa di moda prenderà una posizione decisa con sua moglie dopo averle lasciato la strada libera. L'uomo, infatti, ordinerà alla Fuller di rimanergli fedele e di smetterla di vedersi con l'avvocato. Come reagirà la madre di Wyatt alla decisione del Forrester senior?

In attesa di conoscere dettagli su questa story-line, si ricorda che la soap opera americana è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".