Cambio programmazione nel 2022 per la rete ammiraglia Mediaset. Le novità riguardanti il palinsesto di Canale 5 dei prossimi mesi, rivelano che ci saranno un po' di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la fascia del daytime pomeridiano. A farne le spese, infatti, saranno gli spettatori della soap Una vita, che presto dovranno dire addio per sempre alle avventure degli abitanti di Acacias 38.

Una Vita, cambio programmazione Canale 5 nel 2022: cosa succederà

Nel dettaglio, la soap opera Una Vita, dopo annate di grande successo in Spagna e anche in Italia, chiuderà definitivamente i battenti.

Una scelta fatta dai produttori della serie ambientata ad Acacias, dopo il costante calo di ascolti registrato dalla soap nel corso di questi anni, al punto da portarli a mettere la parola fine a questo progetto.

E così, mentre in Spagna la soap non va più in onda da diversi mesi, in Italia l'ultima stagione di sempre di Una Vita sarà trasmessa entro il 2022.

Le anticipazioni riguardanti la messa in onda della soap opera iberica, rivelano che gli ultimi episodi andranno in onda entro la stagione estiva del prossimo anno di Canale 5, dopodiché calerà per sempre il sipario su questo prodotto che ha saputo conquistare ed emozionare il pubblico.

Chiude la soap Una Vita: cambio programmazione Canale 5

In Italia, infatti, malgrado quello che è accaduto in Spagna, la soap continua ad essere uno dei punti di forza del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Gli ascolti di Una Vita, infatti, sono positivi e continuano a superare la soglia dei 2,5 milioni di spettatori al giorno con oltre il 18-19% di share.

E così, alla luce della chiusura definitiva di Una Vita, Mediaset sta già correndo ai ripari e in queste settimane hanno acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova soap spagnola. Si chiama "Dos Vidas" e andrà in onda sempre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Intanto, però, i fan attendono con trepidazione di vedere l'epilogo finale della soap ambientata ad Acacias con protagonisti Felipe e Genoveva.

Le anticipazioni sul finale di Una Vita: torna la figlia di Gabriela

I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni spagnole rivelano che, nel corso delle ultime puntate di sempre di Una Vita, ci sarà il clamoroso ritorno in scena di Gabriela, la figlia segreta di Genoveva.

La ragazza metterà piede nel quartiere facendo credere di essere interessata a recuperare il suo rapporto con la madre.

Peccato, però, che Gabriela abbia altre intenzioni: il suo scopo, infatti, è quello di mettere le mani sul patrimonio di Genoveva e diventare così la nuova signora di Acacias, pronta a tenere in mano le redini del quartiere.