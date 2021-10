Domenica 17 ottobre su Rai 1 alle ore 21:25 andrà in onda la prima puntata della nuova Serie TV co-prodotta da Rai Fiction-Aurora TV Banijay, che si intitola Cuori. Una fiction, che è stata diretta dal regista Riccardo Donna, che si ispira liberamente ad un avvenimento realmente accaduto della storia italiana: l'invenzione e il trapianto di cuore artificiale. I protagonisti di questa storia, ambientata in un ospedale torinese quasi alla fine degli anni Sessanta, ed ovvero nel 1967, sono: Pilar Fogliati che interpreta il ruolo di Delia Brunello, una cardiologa dotata di una capacità diagnostica eccezionale che combatterà con tutte le sue forze per superare i pregiudizi sull'affermazione delle donne in un ambiente maschilista come quello medico, Mattero Martari, nei panni del Dottor Alberto Ferraris, e Daniele Pecci, il Dottor Cesare Corvara nonché il primario delle "Molinette".

Per presentare al pubblico Cuori, gli attori, gli autori e il regista hanno tenuto martedì 12 ottobre una conferenza stampa.

In Cuori c'è equilibrio tra l'aspetto medico e le emozioni

Per prima cosa, il regista Riccardo Donna ha voluto spiegare il perché è stato scelto come titolo della fiction la parola Cuori. Un vocabolo che ha un significato a 360°. Nella fiction, infatti, i protagonisti mettono le mani nei cuori dei loro pazienti, ma anche in quelli propri poiché, nel corso delle 8 puntate, questi avranno dei percorsi di cambiamento e di evoluzione che li porteranno a provare diversi sentimenti ed emozioni. Cuori, malgrado la sua esperienza scientifica seria, racconta l’amore e io non ho fatto nulla per frenare le emozioni", ha spiegato Donna.

"Ci occupiamo del cuore in tutte le sue forme. Il cuore è l’uomo. "Questa è una fiction, che nonostante l'ambientazione ospedaliera, non può essere definita un medical drama, ma un period drama ed ovvero una serie in costume".

Matteo Martari è un brillante cardiochirurgo: Alberto Ferraris

Matteo Martari è uno dei protagonisti di Cuori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui l'artista, volto noto nel mondo del cinema e della Tv, interpreterà il ruolo del Dottor Alberto Ferraris, un uomo molto intraprendente e orgoglioso che crede molto nei suoi sogni e nel suo futuro. "Ho amato fin da subito Alberto per via della sua mente aperta, anche se per alcuni tratti è un ribelle". Martari che ha dichiarato di essere nella vita reale esattamente l'opposto rispetto al suo personaggio, a fine conferenza stampa ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato con grande impegno e dedizione a questa nuova fiction che si ambisce possa diventare un nuovo successo, in modo così da poter già iniziare a lavorare alle future stagioni.