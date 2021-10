Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di mettere in chiaro le cose e, nel corso dell'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di vuotare il sacco nei confronti di Lulù. In queste settimane la giovane principessina è stata al centro dell'attenzione per il suo flirt con Manuel Bortuzzo anche se, il nuotatore, ha preso le distanze e nell'ultimo periodo si è messo da parte. Allora Alfonso ha fatto un discorso molto chiaro a Lulù che, dopo la puntata in diretta, ha subito preso le distanze da Bortuzzo.

Signorini bacchetta Lulù durante la diretta del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip 6, si è tornato a parlare del "rapporto speciale" che sta nascendo in casa tra Manuel e la giovane Lulù.

In queste ultime giornate, però, Bortuzzo è apparso decisamente scocciato da questa situazione ed ha fatto capire alla principessina che non è alla ricerca di una fidanzata e di non aver preso parte a questo reality show per costruire una storia d'amore.

Lulù, però, nonostante i paletti da parte di Manuel è andata avanti per la sua strada ed ha continuato a corteggiare e "pressare" il nuotatore, al punto che Signorini ha scelto di intervenire in prima persona.

Manuel e Lulù addio? Signorini mette in chiaro la situazione

Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 6, il conduttore è stato molto esplicito nei confronti di Lulù e le ha fatto capire chiaramente che Manuel non è interessato a lei e ad una storia d'amore.

"Manuel non ti vuole vicino. A volte hai dei problemi a controllare le tue emozioni, ti comporti come una bambina", ha sbottato Signorini durante la diretta del reality show nei confronti di Lulù che ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

Un discorso a tratti duro che, sul web ha scatenato reazioni contrariate da parte degli utenti e dei fan del reality show Mediaset. Da un lato, infatti, c'è chi sostiene che Signorini abbia sbagliato ad assumere così esplicitamente la difesa di Bortuzzo, quasi umiliando Lulù e i sentimenti che prova nei confronti di Bortuzzo.

La reazione di Lulù dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6

Dall'altro c'è chi ha puntato il dito contro Manuel, ritenendo che poteva essere chiaro con la principessina fin dal primo momento, evitando così baci e coccole varie nella casa.

Sta di fatto che, subito dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Lulù ha cambiato atteggiamento nei confronti di Manuel ed ha scelto di chiudere questo rapporto.

La principessina ha preso le distanze da Bortuzzo, con cui non ha avuto nessun altro tipo di chiarimento, ed ha chiesto di poter dormire nella stanza di Soleil Sorge anche se Aldo Montano non ha gradito questo "change" che avrebbe voluto fare Lulù.