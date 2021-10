Scoppia il caos nella casa del Grande Fratello Vip 6. A distanza di tre settimane dall'inizio di questa avventura iniziano a saltare quelli che sembravano essere gli equilibri raggiunti all'interno della casa di Cinecittà. Raffaella Fico dopo essere stata protagonista di accese discussioni con Soleil Sorge, si è ritrovata a litigare con Miriana Trevisan. Occhi puntati anche su Lulù che, in seguito ad un diverbio con Manuel Bortuzzo, ha ammesso di voler addirittura abbandonare il reality show.

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip: Raffaella vs Miriana

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip, Miriana ha ammesso di non aver trovato un punto di incontro con Raffaella Fico e che non la considera una sua amica all'interno della casa.

Addirittura Trevisan ha rivelato che, secondo lei, Raffaella farebbe di tutto per allontanare Francesca Cipriani da lei ed impedire così che tra di loro possa nascere un rapporto all'interno del reality.

Immediata la reazione di Fico, che ha prontamente ribattuto, dicendo che questa non sarebbe la verità dei fatti e che non sono "all'asilo nido" dove qualcuno cerca di portare via qualcun altro.

Raffaella, poi, ha freddato la sua "nemica", dicendole di non andare più in camera da lei con i suoi finti sorrisini e definendola una persona falsa.

Miriana Trevisan punge ancora Raffaella

Il giorno dopo le due nemiche si sono ritrovate in casa allo stesso tavolo ma non si sono date neppure il buongiorno. Nel momento in cui Jo Squillo ha notato la freddezza che c'era tra le due, ha chiesto a Miriana se avesse salutato Raffaella e la reazione dell'ex volto di Non è la Rai non si è fatta attendere.

"Ma anche no, che poi lei dice che sono falsa", ha sbottato Trevisan confermando di fatto di non voler cercare di far pace con Raffaella.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella casa del Grande Fratello Vip 6 c'è stato spazio anche per la crisi di Lulù, al centro di un presunto flirt con Manuel Bortuzzo.

Lulù in lacrime per Manuel e vuole andar via: le news del GF Vip 6

Dopo il rientro in casa di Aldo Montano, Manuel è stato molto chiaro con la principessina, facendole presente il fatto che volesse tornare a dormire col suo amico.

Una richiesta che, fin dal primo momento ha fatto crollare le certezze di Lulù, al punto che i due sono tornati a discutere di questa cosa e Manuel ha trovato un compromesso: dormirà una sera con Montano e un'altra con Lulù.

La principessina, però, è definitivamente crollata e nelle ultime ore è scoppiata in lacrime nella casa del GF Vip, al punto da pensare di voler abbandonare il reality show.

"Vorrei essere fuori di qua, vorrei andare via", ha ammesso Lulù pienamente in crisi per questa situazione.