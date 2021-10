Che fine ha fatto Raffaella Fico dopo l'eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 6? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan spettatori del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, i quali il 25 ottobre hanno avuto modo di notare l'assenza in trasmissione della showgirl campana. Raffaella, infatti, a differenza di quanto fanno gli altri concorrenti del reality show, non è andata in studio e per diversi giorni si è assentata anche dal mondo social. In queste ore, però, almeno su Instagram, Raffaella ha rotto il silenzio ed ha chiuso la sua avventura con il GF Vip.

Dopo l'eliminazione, Raffaella Fico non va in studio al GF Vip da Signorini

Nel dettaglio, Raffaella Fico, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, è "sparita" dal mondo social. La showgirl per diversi giorni ha evitato di pubblicare nuovi contenuti sul suo profilo Instagram, chiudendosi in un religioso silenzio.

La sua assenza poi si è fatta notare ancora di più lunedì 25 ottobre, quando c'è stata la nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I numerosi fan di Raffaella speravano di vederla seduta in prima fila, nel parterre dei concorrenti che sono stati eliminati nel corso di queste settimane dalla casa di Cinecittà, ma così non è stato.

Il silenzio social di Raffaella post eliminazione

Raffaella Fico non è andata in studio e non è stata neppure menzionata da Signorini che, in passato, ha dato spiegazioni sull'assenza di alcuni concorrenti che non prendevano parte alle puntate serali del GF Vip post eliminazione (come è accaduto lo scorso anno quando era assente Elisabetta Gregoraci).

Che fine ha fatto Raffaella e perché ha disertato l'ospitata in studio da Alfonso Signorini dopo l'eliminazione?

I fan temono che la showgirl possa essere ancora "scottata" da quanto è accaduto e dal fatto che sia stata fatta fuori dalla casa a distanza di solo un mese dall'inizio di questa sesta edizione del GF Vip, dove era considerata una delle protagoniste assolute.

Tuttavia, nel corso di queste ultime ore, Raffaella ha scelto di tornare ad essere attiva su Instagram. La showgirl ha pubblicato un nuovo breve post in cui ha ringraziato chi l'ha sostenuta in questa avventura ma senza mai citare espressamente il Grande Fratello Vip.

Il ritorno di Raffaella che 'chiude' con il Grande Fratello Vip

"Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in questa avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni", ha scritto Raffaella sui social.

"La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine. Grazie a tutti", ha chiosato la showgirl che in questo modo sembra aver voluto chiudere questa sua avventura al Grande Fratello Vip.

Immediata anche la reazione dei fan che si sono congratulati con Raffaella, sottolineando il fatto che fosse stata l'unica ad avere tenuto testa per davvero a Soleil Sorge.