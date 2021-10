La nuova stagione de "Il Paradiso delle Signore- Daily 4" è iniziata con una grande novità, ovvero con il ritorno a Milano di uno dei personaggi più amati delle stagioni precedenti. Si tratta di Tina Amato, la terzogenita di Agnese e Giuseppe, che aveva lasciato la città lombarda per trasferirsi, insieme al suo produttore e marito Sandro Recalcati, nel Regno Unito per realizzare il suo sogno: quello cioè di diventare una famosa cantante.

A interpretare il ruolo di questa ragazza così determinata, testarda e coraggiosa, è l'attrice Neva Leoni, che in una recente intervista al giornale Vero Tv ha raccontato le sue emozioni una volta tornata sul set della soap opera della Rai.

L'artista ha avuto così la possibilità di riabbracciare i suoi colleghi e di rivestire i panni della sua adorata Tina.

L'emozione del primo giorno sul set de 'Il Paradiso delle Signore'

Da diversi anni si vociferava che ci sarebbe stato il ritorno di Tina. A tal proposito Neva Leoni ha rivelato che già in passato era circolata questa ipotesi, ma non si era mai concretizzata a causa di alcuni impedimenti.

Per questo, una volta ricevuta la chiamata dalla produzione, l'artista ne è rimasta entusiasta, anche se non sarebbero mancate alcune paure e riflessioni una volta appreso il cambiamento caratteriale che gli sceneggiatori avevano pensato per il suo personaggio. Una volta tornata sul set e indossato gli abiti di Tina Amato, tutte le paure sono passate. "Quando ho rimesso i panni di Tina - ha dichiarato così Neva Leoni - mi sono accorta che era come se non fosse passato il tempo.

Tina è presa da una parte di me. Non ha mai smesso di esserci".

Il cambiamento di Tina Amato

Nel corso dell'intervista Neva Leoni, che prossimamente sarà una dei protagonisti di un'altra fiction della Rai, Cuori - nella quale interpreterà il ruolo di un'infermiera di nome Serenella e che andrà in onda in autunno in prima serata su Rai 1 - ha raccontato alcune curiosità in merito al personaggio che impersona ne "Il Paradiso delle Signore".

L'artista, che non ha potuto spoilerare come mai il suo personaggio sia tornata a Milano senza suo marito Sandro, ha definito Tina una ragazza affettuosa e testarda, che però è sempre pronta a farsi in quattro per le persone che ama, nonostante faccia di tutto per nascondere i propri sentimenti dietro una maschera con un pizzico di ironia.

Tra l'attrice e la sua interprete vi sono delle similitudini: entrambe le donne, infatti, amano la compagnia dei loro amici e degli affetti più cari. A differenza però di Tina Amato, Neva Leoni, nella sua vita privata ha svelato di essere "più fragile di quello che mostra", anche se chi le vuole bene riesce sempre a cogliere un suo momento di debolezza e di malinconia.

Neva Leoni, infine, che è legata sentimentalmente da alcuni anni a Claudio Colica, ha svelato che convolerà a nozze nel giugno del prossimo anno e che in quel giorno speciale accanto a lei ci saranno tutti i suoi amati colleghi de "Il Paradiso delle Signore".