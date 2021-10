Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione, che va dal 18 al 22 ottobre, svelano nuovi colpi di scena. Continuerà la caccia all'aggressore di Susanna, tuttavia non ci saranno sviluppi nelle indagini. Al contempo i medici proveranno nuovamente a far uscire la ragazza dal coma. In questo frangente ci sarà un personaggio ignoto della soap, il quale spererà che l'avvocatessa non si risvegli. Adele, intanto, sembrerà decisa a chiudere la sua relazione con Mauro.

Del resto, Buonocore, pur essendo uscito dalla lista dei sospettati, resta una persona poco limpida e incline al tradimento. La signora Picardi, però, si renderà conto che non sarà affatto facile liberarsi del suo ex compagno.

Anticipazioni Un posto al sole: Adele farà fatica a liberarsi di Mauro Buonocore

La trama di Upas degli episodi in onda dal 18 al 22 ottobre darà spazio anche alle vicende di Adele Picardi. La donna, oltre a gestire il dramma dell'aggressione di sua figlia, si troverà a dover chiudere con il suo compagno. Difatti ha scoperto che, pur non c'entrando con l'aggressione di Susanna, resta comunque un bugiardo e approfittatore. Tuttavia capirà ben presto che l'uomo non vuole affatto allontanarsi da lei.

Del resto Buonocore si era approfittato della donna per trarne vantaggi economici, quali l'annullamento del pagamento dell'affitto. Pertanto non vorrà di certo lasciarla andare.

Upas, trame al 22 ottobre: nessuno sviluppo nelle indagini

Gli spoiler degli episodi di Upas in onda dal 18 al 22 ottobre preannunciano che proseguirà la caccia al responsabile dell'aggressione di Susanna.

Tuttavia, nonostante le indagini della polizia e di Franco, non si saprà ancora l'identità del vero colpevole. Le piste che vedevano colpevoli dapprima Mauro e poi Pasquale si sono rivelate fallimentari. Difatti, almeno attualmente, entrambi sembrano risultare estranei ai fatti.

Upas, spoiler 18-22 ottobre: qualcuno desidera la morte di Susanna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci saranno delle novità per quanto riguardo lo stato di salute di Susanna. I medici proveranno nuovamente a risvegliare la giovane dal coma. A questo punto tutti i suoi cari attenderanno con ansia il risveglio della ragazza. Sarà in questo momento che emergerà un dettaglio inquietante: un personaggio desidera che Susanna muoia. Purtroppo gli spoiler non anticipano chi possa essere: tuttavia, se al momento della messa in onda dovessero inquadrare tale personaggio, sarebbe con molta probabilità rivelata l'identità dell'aggressore. Del resto, chi può volere la morte della ragazza, se non colui che ha tentato già di ucciderla.