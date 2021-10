Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno avuto un nuovo chiarimento al GFVip. Sebbene i due "vipponi" siano arrivati ad avere un punto d'incontro, la 19enne ha precisato di non riuscire a cambiare dopo un giorno. Dal canto suo, il 36enne ha invitato la coinquilina a non avere pregiudizi su di lui per colpa di precedenti relazioni.

Il chiarimento

Nella giornata di mercoledì 20 ottobre, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati a parlare lontano dai loro compagni d'avventura. In particolare, i due hanno ripreso a scherzare e parlare con toni più distensivi dopo lo scontro avuto il giorno precedente.

Il 36enne è tornato sulle accuse di essere una persona falsa e stratega: "Fai benissimo a stare in guardia". Poi, con tono ironico, il gieffino ha invitato l'ex tronista di Uomini e Donne a ridere anche con lui. A quel punto, la 19enne ha ribadito di avere ancora dei dubbi su Gianmaria: "Non cambio idea dal giorno alla notte". Di fronte alle affermazioni della ragazza, Gianmaria le ha chiesto se veramente lo dipinge così macchiavellico. Inoltre, l'ex compagno di Belen Rodriguez ha spiegato che tutte le azioni fatte hanno sempre e solo danneggiato la sua persona. Secondo Gianmaria, Sophie ha dei pregiudizi su di lui solamente perché ferita da precedenti esperienze televisive.

Gianmaria avanza una proposta, lei frena

Gianmaria ha cercato di trovare un punto d'incontro con Sophie. A tale proposito, il concorrente del GFVip ha invitato Codegoni a conoscerlo meglio lontano dai riflettori del Reality Show: "Quando usciremo di qui mi farà piacere mostrarti come sono veramente".

In replica al 36enne, Sophie ha sostenuto di non credere in lui perché si è sempre dimostrato una persona confusa.

Sulla base di quanto dichiarato, la gieffina ha invitato il coinquilino a non avere più quel tipo di atteggiamento. Codegoni sembra essersi fatta un'idea del coinquilino: "Sei una persona che a me porta delle sensazioni negative". Inoltre, la 19enne ha spiegato di avere intrapreso un percorso su sé stessa. Dunque, non intende fare alcun passo indietro: "Non permetto a nessuno di rovinarmelo".

Codegoni-Antinolfi pace fatta

Alle parole della 19enne, Gianmaria ha ribadito di avere accettato il GFVip solamente per migliorare alcune cose di lui. Al contrario di altri, non è interessato ad ottenere visibilità dal programma.

La conversazione tra i due "vipponi" è stata interrotta da Katia Ricciarelli. Tuttavia, Sophie e Gianmaria hanno deciso di fare anche una pace simbolica con il mignolo della mano. In un secondo momento, il 36enne campano ha confidato a Giucas Casella di avere combinato qualche danno di troppo. Nonostante tutto, Gianmaria è convinto di riuscire a conquistare la "vippona".