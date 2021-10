All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 la competizione si sente sempre di più. Nel corso della serata di sabato 16 ottobre, la produzione ha organizzato una serata a tema caratterizzata da balli e giochi. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando non hanno dovuto sfidarsi Soleil Sorge e Ainett Stephens: la celebre "gatta nera" della televisione italiana ha rischiato seriamente di farsi male pur di riuscire a vincere la sfida contro la sua "nemica".

Ainett rischia di farsi male nella casa del Grande Fratello Vip 6: ecco cosa c'entra Soleil

Nel dettaglio, durante la serata goliardica organizzata all'interno della casa del GF Vip 6, Soleil e Ainett si sono sfidate in una gara di "corsa": tra le due bisognava proclamare la concorrente più veloce in grado di arrivare a prendere un fazzoletto che era tenuto in mano da Gianmaria Antinolfi e Alex Belli.

Ainett, sentendo la competizione viva più che mai, si è lanciata in una corsa fin troppo "violenta", al punto che ha rischiato seriamente di farsi del male.

Stephens, infatti, con la speranza di riuscire a prendere quel fazzoletto e strapparlo così dalle mani della sua acerrima rivale Soleil Sorge, si è scagliata contro il led gigante presente all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La sfida al GF Vip tra Soleil e Ainett

Insomma Ainett ha rischiato di farsi male per davvero, tanto che poi sono intervenuti Alex e Gianmaria per capire se fosse tutto apposto mentre Soleil Sorge "esultava" per aver vinto la prova contro Stephens.

E così, un momento di pura goliardia e divertimento, rischiava di trasformarsi in un momento in cui rischiavano di farsi male per davvero, proprio come era accaduto qualche giorno fa con il fatidico lancio del bicchiere da parte di Soleil Sorge.

Raffaella Fico, infatti, aveva accusato l'ex protagonista di Uomini e donne di aver "lanciato" un bicchiere che rischiava di farle male per davvero. Una versione dei fatti che è stata prontamente respinta dalla Sorge, la quale sostiene di aver solo appoggiato quel bicchiere e di non essere intenzionata a fare del male a Raffaella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

MA AINETT A MOMENTI DISTRUGGE L'OCCHIO DEL GF #gfvip pic.twitter.com/S3TZmNkehZ — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 16, 2021

Gianmaria e Sophie: flirt in corso nella casa del Grande Fratello Vip

Insomma le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, al centro dell'attenzione sono finiti anche Sophie e Gianmaria.

Il giovane Antinolfi ha scelto di chiudere la sua storia d'amore con la fidanzata Greta per provare a conoscere meglio l'ex tronista di Uomini e donne.

La reazione di Sophie, però, non è stata proprio delle migliori: la ragazza ha confessato che sebbene provi una sorta di attrazione nei confronti di Gianmaria, il ragazzo non rispecchia proprio il suo tipo di uomo ideale.