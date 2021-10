Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la nuova fiction Cuori, che vede protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Una serie decisamente attesissima dal pubblico e dagli spettatori della rete ammiraglia, che andrà in onda anche domenica 24 ottobre in prime time con la seconda delle sei puntate previste di questa prima stagione. I colpi di scena non mancheranno: grande attenzione in primis sul rapporto tra Delia e Alberto che si ritroveranno in forte tensione circa il caso della giovane paziente Rosa.

Delia e Alberto in guerra: anticipazioni Cuori seconda puntata

Nel dettaglio, la seconda puntata di Cuori che sarà trasmessa il 24 ottobre 2021 in prime time su Rai 1, sarà composta dalla messa in onda di due nuovi episodi.

Le anticipazioni del primo episodio dal titolo "Padri e figlio", rivelano che in ospedale tutti saranno in attesa della visita del Vescovo, dato che il suo parere positivo potrebbe sbloccare dei fondi importanti e necessari per il trapianto di cuore.

Insomma tutto deve filare liscio e nel modo giusto, così da poter ottenere i famosi fondi ma l'arrivo in ospedale di una giovane paziente Rosa, finirà per creare delle nuove tensioni nel rapporto tra Delia e Alberto.

Gli spoiler della fiction Cuori rivelano che, dopo averla visitata, Alberto sarà del parere che Rosa debba essere operata al più presto mentre Delia si opporrà a questa decisione, ritenendo che la ragazza non abbia bisogno di sottoporsi a questo intervento.

Rosa scompare nel nulla: spoiler Cuori del 24 ottobre

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Inutili bugie". Le anticipazioni della seconda puntata di Cuori in programma sempre il 24 ottobre nel prime time di Rai 1, rivelano che le condizioni di Rosa si stabilizzeranno ma al tempo stesso il suo cuore non sarà fuori pericolo.

Le condizioni della ragazza, quindi, continuano a essere molto preoccupanti. A quel punto, Mosca deciderà di dare un ultimatum di soli 48 ore a Delia: se non riuscirà a trovare una soluzione entro quel tempo, sarà lui a prendere in mano le redini della situazione e a fare di testa sua, come meglio crede.

Ma il colpo di scena di questa seconda puntata di Cuori arriverà quando Rosa scomparirà nel nulla: la ragazza scapperà via dall'ospedale e farà perdere le sue tracce.

Un duro colpo per Delia e Alberto: i due, infatti, devono trovarla al più presto, prima che potrebbe essere troppo tardi.

La sfida della domenica sera tra Cuori e Scherzi a parte

Una seconda puntata decisamente imperdibile per i numerosi spettatori di questa nuova fiction Rai destinata a conquistare il gradimento degli spettatori.

Come se la caverà dal punto di vista auditel? Riuscirà a tener testa alle ultime puntate di Scherzi a parte, lo show condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.