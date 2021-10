Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu continua a essere uno dei personaggi al centro dell'attenzione e nel corso delle ultime ore si è lasciato andare sempre di più nei confronti di Soleil Sorge. Il figlio di Patrizia Mirigliani, in queste settimane, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne e, complice una serata di festa trascorsa nella casa, ha provato a baciare la ragazza, scatenando l'ira della stessa Soleil.

Festa nella casa del Grande Fratello Vip 6: Nicola prova a baciare Soleil

Nel dettaglio in queste ultime giornate, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu ha ammesso di provare un'attrazione nei confronti di Soleil Sorge e approfittando di un party che sabato sera è stato organizzato in casa, ha provato a baciarla.

Il figlio di Patrizia Mirigliani si è avvicinato moltissimo a Soleil e in un momento in cui i due erano vicinissimi ha provato a strapparle un bacio, ma la reazione dell'ex volto di Uomini e donne non è stata delle migliori.

Soleil, infatti, non ha gradito il modo di fare di Nicola e non si è fatta problemi a rifiutarlo.

Soleil Sorge sbotta dopo il tentativo di bacio di Nicola Pisu

"No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic", ha sentenziato Soleil Sorge nel momento in cui ha rifiutato Pisu, evitando così di baciarlo.

Insomma, la reazione di Soleil è stata molto chiara nei confronti di Nicola, ma cosa succederà a questo punto?

Il ragazzo nei giorni scorsi, parlando con gli altri concorrenti che sono con lui in casa al Grande Fratello Vip 6, ha ammesso che pur non essendo innamorato di Sorge, sente comunque un'attrazione nei suoi confronti, ammettendo il suo desiderio di baciarla.

Il primo tentativo, però, non è stato proprio dei migliori e non ha dato l'esito sperato. Proverà nuovamente a conquistare l'ex protagonista di Uomini e donne?

Lunedì 11 ottobre, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in diretta su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione nel corso delle prossime settimane, cresce l'attesa per la messa in onda della prossima puntata del GF Vip 6, in programma lunedì 11 ottobre su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per i risultati del nuovo televoto di questa settimana e, secondo i retroscena svelati sui social da Alessandro Rosica, potrebbe esserci anche il confronto tra Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera, dopo che Signorini ha svelato al concorrente del GF Vip le notizie legate alla possibile gravidanza.