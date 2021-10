Continuano i momenti di rivelazioni all'interno del Grande Fratello Vip 6. Nella casa più spiata d'Italia, Soleil Sorge continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Reality Show targato Mediaset. La fashion blogger si è ritrovata in camera da letto con gli inquilini Alex Belli e Davide Silvestri e ha espresso il suo pensiero relativamente al rapporto fra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'imprenditore campano non convince Soleil fin da quando è nato.

Soleil a colloquio con Alex Belli

Soleil Sorge, in riferimento al rapporto tra Gianmaria e Sophie, ha più volte insinuato che la 20enne sta mettendo in atto una strategia e non sarebbe realmente interessata al partenopeo. A questo bisogna aggiungere che l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi è convinta che Antinolfi senta ancora dei sentimenti per lei.

Nel corso della serata di giovedì 28 ottobre 2021, la fashion blogger ha parlato con Alex Belli e Davide Silvestri. Oltre a evidenziare nuovamente che Gianmaria sia ancora attaccato a lei, ha dichiarato su Sophie Codegoni che è molto più presa da lei che dall'imprenditore, aggiungendo che la 20enne è più una follower che una influencer.

Soleil ha successivamente sottolineato: "Mi copia sempre in tutto". Sorge si è anche espressa sul rapporto con la compagna d'avventura, convinta di non aver più intenzioni di conferire possibilità a Codegoni. Su questo tema, la 27enne italo-americana ha dichiarato che Sophie prima si comporta da amica e in seguito si incattivisce finendo per attaccare.

Sorge e Alex: rapporto stretto dentro la casa del Grande Fratello Vip 6

Nella puntata del GF Vip 6 che andrà in onda questa sera venerdì 29 ottobre 2021 su Canale 5, Soleil Sorge potrebbe essere protagonista di un altro tema: il suo rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia con Alex Belli. I due gieffini, negli ultimi giorni, si sarebbero avvicinati esprimendo dei pensieri in confessionale.

Se da un lato l'attore ha confermato che a lui piace la presenza dell'italo-americana nella casa di Cinecittà, dall'altra parte, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato che se l'emiliano non fosse sposato e lei non fosse impegnata con il cuore potrebbero essere anime gemelle. Anche per stemperare, Sorge ha poi aggiunto che non è certa che i due possano essere fatti l'uno per l'altro, perché determinate sensazioni una donna le avverte. Insomma anche la diretta di questa sera condotta da Alfonso Signorini si preannuncia interessante e ricca di colpi di scena.