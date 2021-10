Prosegue l'appuntamento in prima serata con Luce dei tuoi occhi, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, la cui terza puntata è stata trasmessa in anticipo rispetto al previsto. Eccezionalmente per questa settimana, Mediaset ha scelto di mandare in onda la Serie TV di martedì sera e non di mercoledì. Per coloro che non avessero potuto seguire la terza puntata in prima visione assoluta, potranno rivederla in replica streaming online accedendo al portale web Mediaset.

Cambio programmazione Luce dei tuoi occhi: dove rivedere la terza puntata

Nel dettaglio, la terza puntata di Luce dei tuoi occhi non è andata in onda di mercoledì, così come è accaduto in queste settimane.

Mediaset ha scelto di anticipare la puntata a martedì 5 ottobre, così da evitare lo scontro diretto con la partita di Nations League che vedrà protagonista la nostra Nazionale italiana, prevista per mercoledì 6 ottobre in prima serata su Rai 1.

Di conseguenza, per chi non avesse seguito la terza puntata della fiction con Anna Valle in prima visione questo martedì sera, c'è la possibilità di recuperarla in streaming.

La 3^ puntata di Luce dei tuoi occhi si può recuperare in streaming

Per farlo basterà accedere al sito web gratuito MediasetPlay (adesso unito ad Infinity), di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione free per tablet e cellulari.

Cliccando sulla sezione del sito dedicata alla fiction Luce dei tuoi occhi, sarà possibile rivedere in streaming l'intera terza puntata di questa prima stagione della serie tv, che sta ottenendo un gran successo dal punto di vista degli ascolti.

In questo modo, inoltre, sarà possibile rivedere in streaming anche le altre puntate della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che sono state trasmesse nel corso delle settimane precedenti su Canale 5.

Al momento non sono previste ulteriori repliche della fiction sui canali free Mediaset: su La5 non è previsto nessun appuntamento mentre su Mediaset Extra, la programmazione è dedicata esclusivamente al Grande Fratello Vip 6, con la diretta 24 ore su 24 in chiaro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni quarta puntata Luce dei tuoi occhi: Valentina esce dal coma

Un cambio programmazione "speciale" che non si verificherà con la quarta puntata della fiction, prevista per mercoledì 13 ottobre, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

Intanto, le anticipazioni riguardanti la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi rivelano che Valentina riuscirà finalmente a risvegliarsi dal coma e, in questo modo, potrà scagionare definitivamente Enrico dalle accuse che gli sono state mosse in queste settimane.

Occhi puntati su Emma, la quale deciderà di concentrare le sue indagini sul conto di Martina, per cercare di arrivare alla risoluzione del mistero che la attanaglia.