Lunedì 18 ottobre, su Canale 5, è andato in onda un nuovo daytime di Amici 21. Questa volta non c'è stato alcun provvedimento disciplinare nei confronti della classe, ma Rudy Zerbi si è scagliato lo stesso contro gli allievi. Nel dettaglio, l'insegnante di canto non ha gradito l'atteggiamento degli alunni verso l'ex compagna di classe Elisabetta.

L'episodio incriminato

Domenica 17 ottobre, nella puntata di Amici 21, Elisabetta è finita in sfida contro Alessandra. Durante la gara, Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi del talent show se volevano spendere una parola per incoraggiare la loro compagna di classe.

Tra i vari alunni, però, nessuno ha preferito dire nulla.

Al termine della sfida, Alessandra ha ottenuto un banco nella scuola mentre Elisabetta è stata costretta ad abbandonare Amici di Maria. Prima che la sua alunna lasciasse il programma, Anna Pettinelli ha speso delle parole d'affetto per la cantante: "Ti ho visto oggi come non ti ho mai visto". Secondo la docente di canto, la sua allieva aveva trovato la strada per esprimersi al meglio.

Zerbi sbotta con la classe

Una volta decretata l'eliminazione di Elisabetta - domenica è uscito anche Matt - i compagni di scuola della cantante sono corsi ad abbracciarla. Inoltre, c'era anche chi ha pianto. Tale atteggiamento da parte della classe ha fatto storcere il naso a Rudy Zerbi.

Scendendo nel dettaglio, il professore di canto ha fatto presente che i ragazzi hanno avuto la possibilità di incoraggiare la loro amica. Dal momento che sono restati tutti in silenzio, non alcun senso quel tipo di comportamento: "Bello vedere quest'abbraccio commosso, quando Elisabetta stava giocando la sfida".

Con tono piccato, Zerbi ha attaccato l'intera classe di Amici 21: "Adesso improvvisamente diventiamo tutti amiconi".

Infine, l'insegnante ha tagliato corto: "Lo trovo molto ipocrita".

Celentano vs Todaro

Nel frattempo, domenica ad Amici 21 c'è stato l'ennesimo scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La prima ha puntato il dito contro l'allieva del maestro di latino-americano. Secondo Celentano, Serena non avrebbe un fisico adatto poiché ha qualche chilo di troppo.

Tali affermazioni hanno mandato su tutte le furie Todaro, tanto da definire "malefica" la sua collega. A quel punto l'insegnante di danza classica è sbottata. Alessandra ha dichiarato di essere stanca di venire dipinta per quello che non è. Inoltre, la diretta interessato ha sostenuto che bisogna smetterla di illudere gli allievi. A detta della 54enne, in un programma come Amici 12 è giusto criticare i ragazzi se sono in sovrappeso. Per Alessandra Celentano, Serena non merita la maglia all'interno della scuola.