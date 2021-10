Dopo averci girato intorno per giorni, Manuel ha finalmente trovato il coraggio di dire a Lulù come stanno le cose tra loro. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, in queste ore ci sono stati un paio di confronti che hanno permesso a Bortuzzo di chiarire la propria posizione circa il flirt che è nato all'inizio del programma. Di fronte all'insistenza di Lucrezia, il ragazzo ha palesemente detto che non vuole più baciarla e che non intende legarsi a nessuno: lei, però, non molla e implora l'ennesima possibilità.

Ennesimo confronto al Grande Fratello Vip

A quasi un mese dall'inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è naufragata l'unica "coppia" che si era formata. Manuel ha palesato le sue intenzioni nei confronti di Lulù, che però continua a non accettare il rifiuto e supplica il compagno d'avventura per ottenere una seconda possibilità.

Sono ben due i confronti che i giovani hanno avuto nella casa il 10 ottobre, entrambi incentrati sull'eccessiva gelosia della principessa e su quello che accadrà tra loro nel prossimo futuro.

Nel pomeriggio Bortuzzo aveva assunto un atteggiamento duro e di chiusura verso Lucrezia, tanto da arrivare a dirle: "Non rompermi i c... per queste cose. Lasciami in pace, non voglio più baciarti".

Poco prima di andare a dormire, però, Hailé Selassié ha raggiunto il nuotatore in camera da letto e lo ha letteralmente implorato di non mettere fine al loro breve e tormentato flirt.

Le richieste della principessa del Grande Fratello Vip

Anche se poche ore prima Manuel le aveva chiesto spazio, Lulù gli si è affiancata nel letto e gli ha detto: "Possiamo andare avanti?

Voglio che le cose migliorino tra noi. Proviamo da domani mattina? Valutiamo insieme".

La ragazza ha supplicato una chance che Bortuzzo non intende darle, soprattutto per non illuderla e per non portare avanti una situazione che sa già non potrebbe mai durare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Hailé Selassié ha tentato di fare leva sul bel rapporto che c'è stato tra loro all'inizio del reality, ma il nuotatore ha subito precisato: "Prima era tutto spontaneo perché non ci conoscevamo, ora che so come sei e preferisco dire basta".

Lucrezia non ha mollato la presa ed ha chiesto spiegazioni sul perché il 22enne non la baci più.

Il protagonista del format Mediaset, a questo punto ha chiarito: "Io non voglio più i tuoi baci, non hanno valore. Forse avrei dovuto conoscerti prima di fare certe cose".

L'ostinazione di Hailé Selassié allarma i fan del Grande Fratello Vip

Anche se sempre con tatto, Manuel è stato chiaro quando ha detto a Lulù che non la bacia perché non gli viene spontaneo e perché non vuole fingere.

A Bortuzzo, comunque, non sono andate giù le tante scenate di gelosia che la principessa gli ha fatto dopo averlo visto vicino a Sophie: l'altra sera, infatti, ha ribadito il fastidio che prova ogni volta che qualcuno gli dice cosa deve fare e soprattutto con chi può e con chi no.

"Basta", ha ripetuto il ragazzo più volte davanti a un'insistente Lucrezia, che però sembra non voler accettare in nessun modo il rifiuto.

Parlando con i compagni di stanza nella notte, Manuel ha confermato la sua intenzione di affrontare un percorso da solo e soprattutto lontano da colei che non fa che supplicarlo per avere due baci e portare avanti un flirt che a lui non interessa più.

Manila, Raffaella, Ainett, Francesca, Carmen e Aldo si sono schierati dalla parte dello sportivo, sostenendo che finalmente è stato chiaro e se Lulù si ostina oramai è solamente un suo problema, in quanto ha una visione della realtà totalmente personale, distorta e lontana dai fatti.