Lunedì 11 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip. In uno dei tanti blocchi, Alfonso Signorini ha bacchettato Lulù Selassié per la vicinanza a Manuel Bortuzzo. Il conduttore ha invitato la principessa ad essere più matura e rispettare la decisione del 22enne di Treviso.

L'accaduto

In settimana, Manuel Bortuzzo ha cercato in tutti i modi di allontanare Lulù Selassié. In un primo momento il 22enne era sembrato invaghito della coinquilina, ma successivamente ha deciso di fare un passo indietro. Manuel non ha apprezzato alcuni atteggiamenti della principessa, comprese le numerose scenate di gelosia fondate sul niente.

Durante la nona puntata, Signorini ha deciso di parlarne con i due "vipponi". Parlando con la più piccola delle sorelle Selassié, il conduttore si è complimentato con la ragazza per avere un sentimento così puro. Al tempo stesso, però, il presentatore ha fatto sapere che in una coppia si devono provare gli stessi sentimenti in due. A tale proposito, Signorini ha chiesto a Lulù di rispettare la scelta di Bortuzzo altrimenti rischia di rovinare l'esperienza del nuotatore nella casa del Grande Fratello Vip. Senza giri di parole, il conduttore ha messo Lulù davanti alla realtà: "Non farti castelli in aria, ti ha detto che non ti vuole vicino".

Secondo il parere del presentatore, la delle principesse d'Etiopia a volte farebbe fatica a controllare le sue emozioni e si comporterebbe da bambina.

La decisione di Lulù

Dopo essere stata rifiutata da Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con il 22enne. Al termine della diretta, la giovane ha deciso di prendere una decisione "drastica". Nel dettaglio, la ragazza ha scelto di dormire nella stanza di Soleil ma l'unico letto libero era quello con Alex Belli.

Quest'ultimo nel vedere una donna sotto le coperte con lui ha avanzato una richiesta: "Sono un uomo sposato e non voglio dormire con un'altra donna". L'ex attore di Centovetrine ha spiegato di non volere mancare di rispetto alla moglie che lo guarda da casa.

Il commento di alcuni utenti

La ramanzina di Alfonso Signorini ai danni di Lulù Selassié ha spaccato l'opinione pubblica.

Su Twitter, alcuni utenti si sono schierati dalla parte della principessa anche se hanno fatto notare che gli atteggiamenti della ragazza erano esgaerati.

Un utente ha fatto notare che Lulù anche se è stata trattata male, non ha speso una parola cattiva su Manuel Bortuzzo. Un altro utente ha attaccato il 22enne: "Lei è pesante, ma lui sa essere s..." Un altro telespettatore invece, ha "avvisato" Bortuzzo che prima o poi anche lui passerà dal televoto. Secondo alcuni telespettatori, la strigliata di Signorini a Lulù sarebbe stata ingiusta.