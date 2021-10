È una Vladimir Luxuria commossa quella che ricorda Rossano Rubicondi in un'intervista a Fanpage: l'ex naufrago, con cui condivise il gioco de L'Isola dei Famosi 2008, è venuto a mancare il 29 ottobre 2021. Incalzata sulla scomparsa del'attore, l'attivista Lgbtq pugliese non nasconde di sentirsi sotto shock per la perdita di colui che considera un amico.

Con Rubicondi non mancarono scontri nel corso del reality Rai, dovuti anche alle voci circolanti sul presunto flirt tra l'attore e l'allora concorrente, Belen Rodriguez.

Ciò nonostante, successivamente Luxuria era riuscita a instaurare un'amicizia solida con Rubicondi, proseguendo la conoscenza dopo il reality.

Luxuria ricorda Rossano Rubicondi

Nell'intervista, Vladimir Luxuria esordisce mostrandosi del tutto sconcertata rispetto alla notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi. "Sono sconvolta", afferma in apertura, incalzata sul decesso dell'ex naufrago, venuto a mancare all'età di 49 anni.

In queste ore, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ne ha intanto reso nota la presunta causa del decesso, ovvero un melanoma. Si tratta di un cancro alla pelle, di cui Rossano non aveva mai proferito parola ai media. Questo per una scelta personale, stando a quanto riferisce la Luxuria: “Non aveva fatto sapere nulla a nessuno perché lui era così. Pensava a mettere di buonumore tutti”.

Con Rossano Rubicondi condivise nel 2008 la sesta edizione de L'isola dei famosi condotta da Simona Ventura, dove lei si scaglio in modo molto forte contro l'attorr.

All'epoca aleggiava dentro e fuori il reality honduregno il rumor che Rubicondi stesse consumando un flirt clandestino con la compagna di gioco, Belen Rodriguez, mentre lui era sposato con Ivana Trump e l'argentina era fidanzata con il calciatore Marco Borriello. Un sospetto che la stessa Luxuria alimentò nel reality, scagliandosi senza freni contro la presunta coppia di amanti in Honduras.

In una puntata, infatti, Vladimir stigmatizzò fermamente quello che a suo dire si stava compiendo ai suoi occhi, ossia un tradimento sotto i riflettori di Belen e Rossano ai danni degli allora rispettivi compagni.

Ciò nonostante, però, nel corso degli anni ha approfondito la conoscenza di Rubicondi, fino a stringere con lui un'amicizia solida, come lei stessa ricorda nell'intervista.

Il ricordo

Vladimir Luxuria ricorda, infatti, di essere rimasta a stretto contatto con il compianto amico, fino a qualche tempo fa. “Ci siamo rivisti fuori", poi aggiunge: " Ci siamo avvicinati e l’ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su Whatsapp”.

Non a caso, in ricordo dell'amicizia stretta con il compianto showman, si dice oggi del tutto incapacitata a parlare di lui al passato: “È uno simpatico, è un pazzo (...) Mi voleva un gran bene”, conclude.