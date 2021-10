Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana, per l'episodio n° 29 della sesta stagione, raccontano che il dottore prescriverà a Tina (Neva Leoni) una cura per le corde vocali, mentre Salvatore (Emanuel Caserio) vedrà Anna (Giulia Vecchio) allontanarsi in macchina con Roberto (Filippo Scarafia). La zia Ernesta (Pia Engleberth), invece, chiamerà Armando (Pietro Genuardi) non riuscendo più a trovare Gloria (Lara Komar), così il capo magazziniere si metterà alla ricerca di Moreau.

Vittorio (Alessandro Tersigni), infine, otterrà il via libera dal produttore per modificare la sceneggiatura della pellicola, nel frattempo Tina si proporrà per esibirsi al Circolo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di giovedì 21 ottobre, rivelano che il medico prescriverà a Tina una cura per le corde vocali, malgrado ciò, la giovane Amato continuerà ad essere intimorita circa il futuro della propria voce.

Salvatore, intanto, vedrà Anna allontanarsi in macchina con Roberto. Il cameriere, profondamente invaghito di Imbriani, comincerà a nutrire qualche sospetto riguardo al rapporto tra la ragazza e Landi.

Le trame della fiction daily italiana per l'episodio di giovedì 21 ottobre, riportano che la zia Ernesta non riuscirà più a trovare Gloria, quindi deciderà di mettere al corrente Armando.

Ferraris, turbato dalla sparizione di Moreau, non perderà tempo nel mettersi alla ricerca della donna e, nel tentativo di raggiungere prima possibile lo scopo di ritrovarla, sceglierà di avvertire dell'accaduto anche Don Saverio.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di giovedì 21 ottobre, svelano che Il produttore sceglierà di cambiare la sceneggiatura a seguito della richiesta da parte di Vittorio.

Tina, al contempo, sceglierà di proporsi per un'esibizione al Circolo.

Sebbene la giovane Amato sia ben conscia dei propri problemi alle corde vocali, vorrà ugualmente dare dimostrazione di che pasta è fatta.

Ad osservare la sorella di Salvatore durante l'esibizione ci saranno Orlando Brivio, il produttore della pellicola e, ovviamente, lo stesso Vittorio che ha organizzato il tutto.

Riuscirà Tina ad esibirsi al Circolo al massimo delle proprie possibilità senza compromettere irrimediabilmente le corde vocali?