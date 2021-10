Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sino al 5 novembre preannunciano diverse novità per i componenti della famiglia Colombo. Ezio, dopo un momento di forte ira verso la moglie, inizierà ad ammorbidirsi. L'uomo cambierà idea nel momento in cui vedrà Gloria salvare la vita a Paola ed al figlio che porta in grembo. Quindi deciderà di fare un passo indietro, comprendendo la buona fede della donna. Colombo concederà alla moglie di restare a Milano, in modo da poter continuare stare accanto alla figlia.

Tuttavia i due decideranno di comune accordo di non raccontare la verità a Stefania. Ezio teme che una rivelazione del genere possa in qualche modo destabilizzare l'equilibrio della ragazza. Al contempo Gemma, la figliastra di Ezio, verrà a sapere che al Paradiso ci sarà una commessa in meno. La giovane Zanatta, affascinata dall'ambiente del grande magazzino, penserà di cogliere questa occasione al volo. Difatti la ragazza si presenterà alle selezioni per la nuova Venere, svolgendo delle prove impeccabili.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni sino al 5/11: Ezio concede a Gloria di rimanere

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso in onda dal 1 al 5 novembre anticipano che Ezio inizierà a guardare la moglie con occhi diversi.

Difatti, se inizialmente si era mostrato molto duro verso la moglie, adesso avrà un atteggiamento più morbido. L'uomo si renderà conto delle buone intenzioni della coniuge, e capirà che sarebbe troppo crudele chiederle di sparire. Colombo parlerà con Gloria e le spiegherà che può rimanere a Milano, continuando il suo lavoro di capocommessa.

Il Paradiso, puntate 1-5 novembre: i coniugi Colombo stringono un patto

Ezio si mostrerà più indulgente verso Gloria, tuttavia le porrà una condizione non poco dolorosa. La donna potrà continuare a frequentare Stefania, ma la ragazza non dovrà mai sapere che è sua madre. La signorina Moreau accetterà, seppur a malincuore, tale richiesta pur di stare accanto a sua figlia.

I due stringeranno questo patto per sconvolgere la vita di Stefania, la quale crede che la madre sia morta diversi anni prima.

Il Paradiso delle Signore, trame sino al 5/11: Gemma vuole prendere il posto di Paola

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Paola, dopo essere stata sul punto di abortire, deciderà di lasciare il suo impiego al grande magazzino. La scelta delle giovane sarà dettata da un desiderio di preservare la sua gravidanza da eventuali nuovi problemi. Gemma, venuta a conoscenza di questa novità, penserà che sia l'occasione per raggiungere il suo obiettivo. La figlia di Veronica vorrebbe prendere il posto di Paola, diventando la nuova Venere. Pertanto si presenterà il giorno delle selezioni per la nuova addetta alle vendite.

La signorina Moreau sottoporrà alle candidate diverse prove da svolgere per comprendere il loro livello di competenza. Stando alle anticipazioni la giovane Zanatta eseguirà gli esercizi sottopostigli in modo impeccabile, tanto da essere quasi certa di essere assunta.