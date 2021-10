Perché Lulù mette sempre in mostra un nastro rosso da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip? Molti spettatori del reality, infatti, si stanno chiedendo se dietro a questo gesto apparentemente innocuo potrebbe nascondersi una persona con la quale la principessa sta comunicando a distanza. Memori di quello che è successo l'anno scorso con Elisabetta Gregoraci, i fan del programma non escludono che Lucrezia possa lanciare messaggi in codice a Luca, il ragazzo che lei e le sorelle nominano spessissimo davanti alle telecamere lanciandosi occhiate di complicità.

Il 'rituale' di Lucrezia al GF Vip 6

Le sorelle Hailé Selassié continuano a far discutere dentro e fuori la casa del GF Vip: se tra le mura di Cinecittà alcuni iniziano a sospettare della sincerità delle ragazze, è tra i fan del programma che sono in aumento i "detrattori" delle tre.

La principessa che sembra ispirare meno simpatia al pubblico è Lucrezia, ovvero colei che ha iniziato una tenera quanto chiacchierata frequentazione con Manuel Bortuzzo davanti alle telecamere.

Da quando la romana si è avvicinata al nuotatore, i più attenti spettatori hanno notato che indossa tutti i giorni un accessorio, ovvero un oggetto che non toglie mai e che lega a varie parti del suo corpo.

Come sottolineano alcuni utenti di Twitter, da settimane Lulù sfoggia al polso o tra i capelli un nastro di colore rosso, come se fosse un portafortuna oppure qualcosa di molto importante per lei visto che non se ne separa mai.

Il sospetto del pubblico del GF Vip

Tra i tanti messaggi che vengono scritti ogni giorno su quello che accade nella casa del GF Vip, uno ha catturato l'attenzione dei blog di Gossip.

Una curiosa utente, infatti, ha fatto notare: "Ma qualcuno mi spiega perché Lulù ha sempre quel nastro rosso al polso o nei capelli?".

"Abbiamo i colpetti al cuore 2.0 per questo fantomatico Luca?", ha concluso la persona che per prima ha sottolineato questo particolare su una delle principesse.

Il Luca che viene citato in questo tweet è un ragazzo che Clarissa ha descritto come un pretendente di sua sorella Lucrezia. In un video che risale a pochi giorni fa, una delle Hailé Selassié ha detto a riguardo: "Chissà come sta reagendo Luca, il tuo Luca. Si è lasciato scappare una persona meravigliosa, ma può sempre recuperare.

Anche se ora c'è Manuel che è tanto dolce ed è pazzo di te".

Le ragazze non hanno mai parlato apertamente di questo giovane col quale Lulù avrebbe avuto a che fare prima d'iniziare il programma, ma il fatto che lo identifichino sempre come "il tuo Luca" fa pensare che potrebbe esserci qualcosa di ancora irrisolto tra i due.

Il ricordo del GF Vip 5 con Elisabetta Gregoraci

I colpetti al cuore, che sono stati citati nel tweet in questione, sono quelli che Elisabetta Gregoraci faceva un anno fa quando si diceva volesse comunicare con qualcuno all'esterno. Mentre in casa non si parlava d'altro che della sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, l'ex signora Briatore si batteva ripetutamente il pugno al petto guardando le telecamere, come a voler rassicurare una persona che l'aspettava a casa.

La diretta interessata ha sempre smentito questa diceria, ma i fan del reality show non le hanno mai creduto, tant'è che in questi giorni stanno applicando il medesimo ragionamento su Lulù e sul nastro rosso che indossa sempre tra le mura di Cinecittà.

Se la situazione con il misterioso Luca è ancora tutta da definire, è su quella con Manuel che la principessa sembra avere le idee chiare: anche se Bortuzzo continua a frenare dicendo di non sentirsi pronto a una vera relazione, Lucrezia appare sempre più presa e pronta a tutto pur di far capitolare il nuotatore.