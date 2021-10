Non sarà facile per Eda e Serkan raggiungere l'agognata felicità. Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, emergerà che la strada dei due verso il lieto fine non sarà indenne da enormi ostacoli. La coppia sembrerà aver ritrovato la serenità dopo l'amnesia dell'uomo che li ha tenuti lontani per diverso tempo, ma una bugia di Selin spingerà Eda a voler lasciare Istanbul. Serkan correrà in aeroporto e riuscirà a fermarla, ma avrà un malore. Dopo aver appreso di non essere il padre del bambino di Atakan, l'architetto scoprirà di avere il cancro.

La malattia e la difficile ripresa logoreranno il rapporto tra i due fidanzati al punto da restare separati per cinque anni.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Serkan apprende di avere un tumore

Nelle prossime puntate italiane di Love is in the air Serkan (Kerem Bürsin) e Eda (Hande Erçel) dovranno affrontare una prova più difficile e tragica delle precedenti. Dopo che l'uomo avrà recuperato la memoria e il matrimonio tra Eda e Deniz (Sarp Can Köroğlu) sarà dichiarato nullo, Selin (Bige Önal) si insinuerà ancora una volta tra i due, sostenendo di essere incinta dell'architetto. In seguito si scoprirà che la donna ha mentito sulla paternità e i due innamorati potranno lasciarsi alle spalle tutti i problemi.

Tuttavia, dopo aver fatto degli esami in seguito a un malore, Serkan apprenderà di essere malato di cancro.

Serkan nasconde a Eda di essere malato: Love is in the air, spoiler Turchia

Dopo aver avuto un malore in aeroporto, come è stato già anticipato, Serkan verrà portato in ospedale dove il medico gli prescriverà degli esami specifici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quello che inizialmente sembrerà solo un mancamento si rivelerà in seguito qualcosa di più grave: un tumore al cervello. L'uomo, sconvolto dalla notizia, deciderà di non condividerla con nessuno, compresa Eda. Il suo atteggiamento, però, cambierà e inizierà a trascurare il lavoro e a passare più tempo possibile con la fidanzata, sempre ignara delle sue reali condizioni.

Serkan inizierà a fare tutto ciò che ha sempre desiderato, compreso l'acquisto di una costosa motocicletta. Dopo aver scritto dei desideri su dei pezzetti di carta e aver pescato a turno, la coppia si lancerà in alcune bizzarre avventure, come noleggiare un camper e indagare su un omicidio.

Dopo la malattia, Eda e Serkan si separeranno per cinque anni: Love is in the air trame turche

Le vicende finora anticipate accadranno negli ultimi due episodi della prima stagione di Love is in the air, che si concluderà con la sconvolgente scoperta da parte di Eda della malattia di Serkan. Il secondo ciclo di episodi partirà con un salto temporale di cinque anni. Il pubblico ritroverà i protagonisti cambiati e, soprattutto, separati.

Nelle prossime puntate della serie emergerà, attraverso dei flashback, che la malattia dell'architetto avrà rovinato il rapporto con la fidanzata. Infatti, anche dopo essere guarito, il suo atteggiamento nei confronti della giovane sarà sempre più sgradevole, rimandando di continuo le nozze e ripetendo di non volere dei figli. I due si rivedranno dopo cinque anni e, anche se le ferite di Eda non sembrano essere ancora guarite, qualcosa ha portato gioia nella sua vita: la piccola Kiraz.