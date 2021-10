Ieri notte, dopo un'attesa lunga tre mesi, è andato in onda il primo episodio di Grey's Anatomy 18. La puntata, intitolata "Here Comes the Sun", ha definitivamente archiviato la dolorosa trama sulla pandemia, introducendo una storyline nuova di zecca per la protagonista. Meredith Grey, dopo la dura battaglia contro i sintomi del Covid-19, si è infatti recata in Minnesota e David Hamilton, una vecchia conoscenza di Ellis Grey, le ho offerto un posto di lavoro.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, prima puntata: Meredith riceve una proposta di lavoro da David Hamilton

La nuova stagione di Grey's Anatomy, come appena precisato, si è aperta portando in scena una grossa novità per Meredith Grey. Quest'ultima, infatti, si è recata in Minnesota per partecipare all'inaugurazione del Grey Center for Medical Research. Il progetto, portato avanti di David Hamilton, si è rivelato in realtà un pretesto per offrire alla donna un posto di lavoro nell'ambito di una ricerca per la cura del Parkinson. Il vecchio amico di Ellis Grey ha infatti confessato di aver bisogno di un altro chirurgo per ottenere il via libera da parte dell'FDA. La verità, emersa poco dopo, si è però rivelata più drammatica del previsto.

Lo stesso David Hamilton ha infatti ammesso di essere affetto dalla malattia di Parkinson. In realtà in cerca di un neurochirurgo, l'uomo si è quindi rivolto a Meredith Grey poiché certo che il suo nome avrebbe attirato i medici più stimati d'America.

Spoiler Grey's Anatomy 18x01: la frequentazione tra Meredith e Hayes potrebbe essere già finita

Proseguendo con le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x01, si scopre che Meredith Grey si è rivolta a Cormac Hayes in cerca di consigli. Il chirurgo pediatrico, nonostante la fine della frequentazione, ha invitato la protagonista a non trasferirsi in Minnesota.

Tramite una serie di riferimenti a quanto accaduto off-screen è stato infatti chiarito che i due medici, dopo aver iniziato una frequentazione, sono stati costretti ad interrompere i rapporti. Il figlio di Hayes, come emerso nel corso di una chiacchierata con Miranda Bailey, aveva infatti risentito della nuova "relazione" del padre. Ancora sconvolto dalla morte della madre, il bambino aveva infatti accusato persistenti attacchi di panico che hanno costretto i due chirurghi a non proseguire nella conoscenza.

Il viaggio in Minnesota e l'incontro della protagonista con Nick Marsh

Infine, l'altro colpo di scena che ha coinvolto Meredith Grey, il cui trasferimento in Minnesota rimane ancora una possibilità, è l'incontro con Nick Marsh.

Quest'ultimo, il chirurgo trapiantologo curato dalla protagonista nel corso della quattordicesima stagione, entrerà a far parte del cast in qualità di personaggio regolare. Un'indiscrezione che conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'uomo avrà un impatto decisivo sulla vita sentimentale della protagonista. Sebbene, nel corso di una chiacchierata, Meredith Grey abbia fatto riferimento alla frequentazione con Cormac Hayes, la donna ha alla fine ammesso che i rapporti si erano ormai interrotti: è così che il personaggio interpretato da Scott Speedman, dopo aver ringraziato la dottoressa e averla ragguagliata in merito agli ultimi avvenimenti, ha accompagnato la donna nella sua camera. Sebbene Meredith abbia congedato il collega, concludendo così la serata, la sintonia tra i due medici è apparsa evidente.