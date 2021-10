Lunedì 25 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la 13^ puntata del GFVip. Al momento delle nomination, Soleil Sorge ha deciso di fare il nome delle "Principesse". Come spiegazione l'influencer italo-americana ha riferito che il suo voto era per spronare Lulù, Jessica e Clarissa Selassié a dare il meglio all'interno del Reality Show. Parlando con Manila, però, Soleil ha confidato di non fidarsi delle sorelle.

La versione di Sorge

Il momento delle nomination all'interno del GFVip crea sempre scompiglio. Nella 13^ puntata, Soleil ha deciso di nominare le sorelle Selassié.

La diretta interessata ha spiegato che si trattava di un'incoraggiamento: "Vedo Jessica stare male. Lulù ti lamenti troppo. Clarissa vorrei che uscisse fuori il suo carattere". Tra le "Principesse" ad avere accusato di più il colpo, sembra essere stata Clarissa. Quest'ultima, incalzata da Alfonso Signorini, ha rivelato di esserci rimasta molto male per la nomination. A fare eco alla sorella minore, ci ha pensato Lulù che ha riferito di essere rimasta spiazzata anche per la nomination di Manila Nazzaro.

La verità sulla nomination alle sorelle Selassié

In un secondo momento, Soleil Sorge ha fatto una confidenza a Manila Nazzaro riguardante la nomination alle sorelle Selassié. Scendendo nel dettaglio, la 27enne ha sostenuto che tornando indietro nominarebbe ancora una volta il trio.

Successivamente, Soleil ha riferito di non avere fatto il loro nome solo per stimolarle, ma perché ha dei dubbi: "Strategicamente ho notato delle cose a livello di vibrazioni". A detta della gieffina, due delle tre sorelle si sarebbero avvicinate a lei solamente per non andarle contro. Grazie alla nomination, Sorge vuole vedere come si comporteranno in questi giorni le sorelle Selassié con lei: "Voglio vedere se sono false oppure no. Non me la raccontano giusta".

Insomma, Soleil vuole capire se le "Principesse" continueranno o meno ad avere lo stesso rapporto amichevole con lei oppure, se dopo la nomination faranno un passo indietro.

Lo sfogo di Clarissa

Nel frattempo, anche Clarissa Selassié ha commentato la nomination di Soleil Sorge. La 19enne ha fatto sapere che non vorrebbe uscire dal reality show, in quanto fuori dalla casa di Cinecittà non l'attende una bella situazione familiare: "Nostro padre è in carcere".

Clarissa ha sostenuto che non si aspettava la nomination della 27enne italo-americana, perché a differenza degli altri "vipponi" loro, dopo una discussione, avevano trovato un punto d'incontro.

Secondo la sorelle minore di Selassié, sarebbe stato più opportuno che Soleil avesse nominato Jo Squillo, Ainett Stephens o Francesca Cipriani in quanto con le tre non ha mai legato all'interno del Grande Fratello Vip.