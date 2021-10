Continuano ad andare in onda le puntate inedite di Tempesta d'amore. Attualmente, la TV Soap viene trasmessa su Rete 4 dal lunedì alla domenica, alle ore 19:50. Gli ultimi eventi stanno tenendo con il fiato sospeso gli spettatori, grazie alle dinamiche ricche di suspense e alle sfaccettature caratteriali dei personaggi.

Secondo le anticipazioni, anche negli episodi dal 25 al 31 ottobre ci saranno molteplici colpi di scena e novità. Nel dettaglio, Cornelius, contro il volere di Maja e Florian installerà lo spyware nel computer di Erik, mentre Shirin verrà a sapere della scommessa fatta tra Max e Vanessa.

Rosalie proverà a liberarsi del ricatto subito, mentre Selina si scaglierà contro Christoph.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre: Cornelius tradirà la fiducia di Maja

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Maja farà di tutto per salvaguardare la sua storia con Florian. Per evitare ulteriori guai, chiederà a Cornelius di non installare alcun programma nel computer di Erik, ma di concentrarsi maggiormente sui file della polizia perché lì potrebbero esserci delle informazioni molto utili. Sul momento, Cornelius acconsentirà alla richiesta della figlia ma, poco dopo, in un momento di distrazione, riuscirà a impadronirsi del computer di Erik e installare lo spyware. Maja e Florian, intanto, tireranno un sospiro di sollievo e si augureranno di poter vivere la loro relazione con serenità.

Nel frattempo, Vanessa proverà dei sentimenti contrastanti nei confronti di Max e del suo rapporto con Shirin. Da una parte vorrebbe stargli lontana, ma dall'altra non potrà fare a meno di lui.

Spoiler di Tempesta d'amore fino al 31 ottobre: Rosalie e Michael gireranno un video

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, nelle puntate in onda dal 25 al 31 ottobre, Shirin deciderà di cucinare una deliziosa cenetta per Max.

L'uomo inizierà a diventare un punto di riferimento importante nella vita della ragazza, ma all'improvviso tutto cambierà. Inavvertitamente, infatti, Shirin sentirà Max e Vanessa parlare di una scommessa. Che il loro recente avvicinamento c'entri qualcosa con tutto questo?

Intanto, Rosalie si convincerà del fatto che è stato Christoph a ricattarla.

Avrà bisogno di un piano per smascherarlo e chiederà a Michael di aiutarla a girare un video. Purtroppo, le cose prenderanno una piega inaspettata, anche a causa dello zampino di Ariane.

Vanessa scoprirà della scommessa fatta a sue spese da Max

Nelle prossime puntate inedite di Tempesta d'amore, Vanessa scoprirà che Max ha scommesso di riuscire a sedurla. La ragazza andrà su tutte le furie, ma non rinuncerà alla vendetta. Con un pizzico di astuzia, inviterà Max a cena, facendogli credere di essere caduta ai suoi piedi. In realtà, Shirin non avrà alcuna intenzione di presentarsi a quell'incontro.

Intanto, Christoph e Selina avranno una bruttissima discussione. La donna, infatti, lo accuserà di essere il responsabile del ricatto a Rosalie e non crederà alle sue giustificazioni.