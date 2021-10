Sophie Codegoni è una delle concorrenti del GF Vip. La 19enne lombarda in un’intervista ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Nel dettaglio, Sophie ha confidato di non avere avuto più rapporti intimi dopo l’addio con Matteo Ranieri.

Codegoni fa chiarezza su Corona e Zaniolo

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Sophie Codegoni - ex tronista di Uomini e Donne - ha rilasciato un’intervista al settimanale Mow. In particolare, la diretta interessata ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: “Mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo”. La 19enne ha spiegato di non avere avuto più rapporti intimi dopo l’ultima relazione avuta con l'ex corteggiatore del dating show condotto da Maria De Filippi.

A tal proposito l’ex tronista ha ironizzato sulla vicenda: “Non ricordo più neanche come si fa”.

I rumors avevano parlato di una presunta relazione con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo, ma in questo caso la gieffina ha smentito categoricamente. Sophie ha sostenuto che l’ex re dei paparazzi e il centrocampista della Roma sono solamente suoi amici: “C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana”.

Lo sfogo su Ranieri

In occasione dell'intervista, la 19enne lombarda è tornata a parlare della breve relazione avuta con Matteo Ranieri. La diretta interessata ha spiegato che tra i due lontano dai riflettori sono sorti vari problemi. A detta di Sophie, il suo ex corteggiatore fuori dagli studi di Uomini e Donne si è rivelato una persona completamente diversa da quella che si era mostrata all'interno del programma.

Inoltre, Codegoni non ha nascosto che i due avevano un carattere e delle prospettive differenti.

Sulla rivista di Gossip la giovane ha utilizzato delle parole "soft" verso il suo ex fidanzato. Nel video di presentazione per il Grande Fratello Vip invece, Sophie Codegoni è stata piuttosto dura verso l'ex corteggiatore Ranieri.

Il percorso dell'ex tronista nella casa più spiata d'Italia

Dopo tre settimane di Grande Fratello Vip, Sophe Codegoni ha dimostrato di avere un ottimo feeling con i coinquilini della casa più spiata d'Italia. In otto puntate, la 19enne non è mai finita in nomination. Inoltre, sembra avere instaurato un bel legame con le sorelle Selassié.

Codegoni ha tirato fuori le unghie quando c'è stato da puntare il dito contro Soleil Sorge per una presunta frase razzista pronunciata ai danni di Ainett e Samy - quest'ultimo è stato eliminato dal Reality Show nell'ottava puntata.

Infine, Sophie ha ricevuto anche una visita a sorpresa da parte della mamma che l'ha incoraggiata ad essere sempre sé stessa all'interno della casa.