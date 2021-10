Le acerrime nemiche a Uomini e donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari, tornano a dividere il pubblico, con l'ultima provocazione della dama e la conseguente reazione dell'opinionista in tv. Il tutto accade in occasione del momento sfilata in studio: in una nuova puntata del programma di Canale 5. Gemma sfila in passerella intenta a sfoggiare il suo potere seduttivo, ma lo sketch sembra non piacere affatto a Tina. Tanto che la vamp, poi, riserva a Gemma l'ennesimo gavettone. Uno scontro intanto scatena tra le reazioni del web.

Uomini e donne, la dama di Torino seduce in passerella

Gemma Galgani torna al centro dell'attenzione mediatica, in quanto protagonista della nuova puntata di Uomini e donne andata in onda il 22 ottobre 2021 su Canale 5. La dama ha spiazzato tutti alla nuova sfilata del trono over dal tema "Come ti seduco", occasione in cui lei ha voluto sfoggiare il suo lato di inguaribile seduttrice in una mise da pin-up, inscenando un accattivante car-wash.

Ma il lavaggio d'auto della Galgani, dalle atmosfere a dir poco bollenti, non è stato mandato giù dalla ormai acerrima rivale romana della dama torinese, ossia Tina Cipollari.

Tina Cipollari 'spegne' Gemma Galgani a Uomini e donne

A spegnere il bollente spirito di Gemma Galgani, nello studio di Uomini e donne, è stata infatti ancora una volta l'opinionista Tina Cipollari.

Con la sua inarrestabile veracità, Tina ha infatti sorpreso Gemma con l'ennesimo gavettone con secchio d'acqua. Al gesto ricevuto, Gemma si è mostrata visibilmente sotto shock.

A introdurre in puntata lo sketch della Galgani è stato il messaggio della stessa dama torinese, andato in onda per il pubblico in una clip di presentazione pre-sfilata: "Io sono una persona semplice, ma ricca di emozioni.

Mi piace il buon cibo e la buona compagnia. Mi piace ridere e sorridere". Il messaggio, infine, si conclude con la dama che assicura: "Questa è la mia arma di seduzione".

Uomini e donne, il web reagisce allo scontro in studio

Rispetto all'ennesimo alterco tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e donne, sulla pagina Instagram del dating-show molti telespettatori sono "insorti", con le reazioni più disparate, perlopiù critiche sull'opinionista.

Come emerge dai seguenti commenti social: "Tina vergognati"; "È palese che è tutto preparato. Ormai è diventato lo show di uomini e donne" o "Che scherzi di ca**o".

Insomma, il pubblico sembra ancora una volta non gradire lo scontro tv tra Tina e Gemma. Chissà se le due donne riusciranno prima o poi a mettere un punto alla loro eterna lotta televisiva.