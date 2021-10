L'ex tronista di Uomini E Donne Teresa Langella ha parlato di un momento buio della sua vita. La ragazza è stata molestata da un chirurgo e per questo motivo si è sentita sbagliata, tanto da non rivelarlo ai suoi genitori. Teresa ha deciso di raccontarlo per aiutare altre donne a denunciare le molestie. A sostegno della ragazza è intervenuto il fidanzato Andrea Dal Corso.

La rivelazione shock di Teresa Langella: 'Ho detto basta'

Teresa Langella ha deciso di dire basta al suo segreto che per tanto tempo l'ha fatta sentire sbagliata: "Il tempo non ha cambiato nulla.

La soluzione è stata gridare basta". La ragazza ha raccontato tramite un lungo post sul suo profilo Instagram della molestia subita da un chirurgo. Il medico ha approfittato della sua situazione per allungare le mani sull'ex tronista, che con tanto coraggio ha deciso di parlare: "Lo faccio per quelle ragazze che si sentono in colpa e provano vergogna ingiustificata". Langella dopo il racconto si è mostrata sollevata, tanto da scrivere "Ok, sono riuscita a dirlo mi tremano le mani".

La denuncia di Teresa e l'udienza avvenuta

Nel post, Langella parla di un'udienza. Pare infatti che la ragazza sia andata oltre al semplice sfogo sui social e questo può solo che far bene sia a lei e sia a tutte le ragazze che seguono l'influencer.

"Oggi in quell'aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita mi ha resa libera". Il nodo alla gola che Teresa ha avuto per tutto questo tempo traspare dal suo post, ma per fortuna l'udienza è stata fatta e sicuramente la giustizia farà il suo corso. Il rammarico della ragazza è quello di non aver rivelato nulla ai suoi genitori, perché si sentiva sbagliata e probabilmente anche per non dare loro preoccupazione.

"Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando a esserlo era qualcun altro", conclude Langella.

Andrea Dal Corso sostiene la fidanzata Teresa

Non appena l'influencer ha pubblicato il post, i fan si sono mossi per farle sentire la loro vicinanza e per darle affetto in un momento delicato.

Tra i primi a sostenere Langella c'è stato il suo fidanzato Andrea Dal Corso. L'uomo conferma la versione di Teresa e afferma di essere fiero di questo suo sfogo: "Sei la più coraggiosa perché non hai avuto il timore di uscire allo scoperto. Sei la più dignitosa perché hai preferito farlo qui sui social anziché vendere lo scoop in tv. Sei una donna a testa alta e sei un esempio da seguire. Love u".

Teresa e Andrea a U&D

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti a Uomini e donne, programma storico di Maria De Filippi. Teresa nell'edizione in onda tra il 2018 e 2019 è stata una tronista di U&D e Andrea è sceso a corteggiarla. I due precedentemente sono stati i tentatori di Temptation Island, ma si sono conosciuti soltanto durante il percorso a Uomini e Donne.