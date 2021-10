Le puntate di Un posto al sole continuano ad andare in onda su Rai 3 e a stupire gli appassionati spettatori. Attualmente, la TV Soap viene trasmessa dal lunedì al venerdì, alle 20:45. Le recenti voci riguardanti un possibile cambio di programmazione hanno destato l'attenzione del pubblico, ma ciò che non potrà passare inosservato durante le prossime puntate sarà la nascita della piccola Elisabetta.

Dopo mille peripezie, Serena sarà finalmente pronta a dare alla luce la sua bambina. Non sarà un parto facile, sia per l'iniziale mancanza di Filippo che per le complicazioni della gravidanza.

Per fortuna, la donna non sarà da sola e grazie a un aiuto tempestivo riuscirà ad abbracciare la sua piccola.

Anticipazioni di Un posto al sole: Serena sarà soccorsa e portata in ospedale

La momentanea assenza di Filippo renderà tutto più complicato. Serena, infatti, già profondamente turbata dall'intromissione di Viviana e dalle poche attenzioni ricevute dal marito, inizierà ad accusare dei malori: la gravidanza è giunta a termine e non può rimandare il parto imminente.

Roberto Ferri e Marina, notando le difficoltà di Serena, correranno in suo aiuto e allerteranno l'ospedale. Purtroppo, il parto sarà più complicato del previsto e la piccola potrebbe non farcela a venire al mondo.

Trame di Un posto al sole: Filippo non risponde al cellulare

Ovviamente, tutti si precipiteranno per mettersi in contatto con Filippo, ma l'uomo non risponderà al cellulare. Infatti, del tutto ignaro della situazione di Serena, si è recato nel luogo del primo appuntamento con la moglie per provare a stimolare la sua memoria.

La perdita dei ricordi non ha fatto altro che peggiorare le cose.

Da quel momento, il rapporto con Serena è diventato ricco di dubbi e di incomprensioni. Durante la sua visita, Filippo, per errore, smarrirà il cellulare e non sentirà le molteplici chiamate.

Solo dopo molto tempo, Filippo si renderà conto dell'accaduto e correrà in ospedale.

Serena darà alla luce la piccola Elisabetta

Le anticipazioni rivelano che, dopo un parto piuttosto complicato, Serena riuscirà a partorire e a stringere tra le braccia la sua piccola Elisabetta.

Sarà una gioia immensa anche per Filippo che nel frattempo ha raggiunto l'ospedale.

Questo lieto evento scatenerà qualcosa in lui. L'uomo, infatti, inizierà a ricordare e ad avere maggiore consapevolezza del suo passato. Si tratterà solo di qualche flash, ma è probabile che nel corso delle puntate i ricordi aumentino e che, piano piano, possa dire addio al disorientamento che l'ha colpito dopo l'operazione.

Finalmente, dopo mille peripezie, Serena e Filippo potrebbero ritrovare un pizzico di serenità. Sarà davvero così? Per scoprirò basterà semplicemente continuare a seguire le nuove storie di Un posto al sole.