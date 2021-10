Tina Cipollari ha voltato pagina dopo la fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara. Nei giorni scorsi, l'opinionista di Uomini e donne è stata fotografata a Roma, in compagnia di Claudio Antonelli, direttore di un noto ristorante della capitale. La coppia è stata pararazzata mentre si trovava nel locale a Piazza del Popolo e gli scatti sono stati pubblicati sulle pagine di un noto magazine.

Tina Cipollari aveva dichiarato a Uomini e Donne di essersi fidanzata

Tina, dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, aveva intrapreso una relazione con il ristoratore Vincenzo Ferrara.

Dopo anni di fidanzamento con l'imprenditore, però, qualcosa era andato storto. Infatti, la coppia si era lasciata e le motivazioni dell'addio non erano state rese note dai diretti interessati. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 1° ottobre, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi aveva dichiarato di avere un nuovo fidanzato e, in quell'occasione, aveva chiesto alla padrona di casa il permesso di poterlo presentare in studio. Nella giornata di mercoledì 20 ottobre, sul magazine diretto da Alfonso Signorini, sono state pubblicate alcune fotografie di Tina Cipollari, in compagnia di Claudio Antonelli.

Uomini e Donne: Claudio Antonelli e Tina Cipollari a pranzo insieme

In base a quanto trapelato sulle pagine del noto settimanale, Tina Cipollari sarebbe ormai diventata una cliente abituale del famoso ristorante nel cuore di Roma, dove lavora Claudio Antonelli. La coppia è stata immortalata mentre pranzava al tavolo del locale e l'opinionista di Uomini e Donne, secondo quanto riportato nell'articolo del magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stata intrattenuta amabilmente dal direttore del ristorante.

I paparazzi, inoltre, starebbero tenendo d'occhio Tina, per seguirla nei suoi spostamenti.

Tina Cipollari conferma a Gemma a Uomini e Donne di avere un fidanzato

Durante la puntata andata in onda venerdì 1° ottobre, Tina Cipollari aveva avuto una lite in studio con Gemma. Nel corso della discussione, l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, aveva avuto da ridire sul comportamento di Galgani con gli uomini.

La dama torinese, in quell'occasione, aveva fatto una battuta a Cipollari, dicendole che, ormai, tutte e due erano single. Sentendo quelle parole, Tina aveva spiazzato tutti, rivelando di essersi fidanzata e, a quel punto, Gemma non aveva creduto alla dichiarazione dell'opinionista. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se Tina Cipollari dichiarerà ufficialmente che Claudio Antonelli è il suo nuovo fidanzato.