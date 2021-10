Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, che racconta del contrastato amore fra Brooke Logan e Ridge Forrester. Le nuove trame fanno riferimento agli episodi inediti che saranno trasmessi su Canale 5 dal 25 al 30 ottobre 2021, tutti i giorni a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul confronto fra Thomas e Hope, sulla decisione di Steffy di farsi aiutare, sulla decisione di Ridge di sposare di nuovo Shauna e sulle macchinazioni di Quinn.

Hope impedisce a Thomas di andare da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Hope rivelerà a Thomas di avere avuto molta paura nel vedere Steffy mentre li minacciava con un coltello. La notizia allarmerà moltissimo il Forrester che deciderà seduta stante di raggiungere la sorella il più presto possibile. Poco dopo però il ragazzo cambierà idea quando Hope lo informerà che a casa di Steffy in quel momento sono presenti Liam, Finn e Ridge. Questi ultimi, infatti, decideranno di andare a trovare la Forrester per convincerla a farsi seguire da qualcuno che possa aiutarla a gestire la sua dipendenza dagli antidolorifici. Dopo molti tentativi, i tre uomini raggiungeranno il loro intento, spingendo Steffy ad ammettere di avere bisogno di aiuto.

Carter viene promosso

Quinn persisterà nel portare avanti i suoi piani per estromettere definitivamente Brooke dalla vita di Ridge. Per questo motivo, la Fuller cercherà di convincere Shauna ad organizzare un secondo matrimonio nel tentativo di consolidare la sua unione con il Forrester. Dopo vari tentennamenti, la Fulton accetterà il consiglio dell'amica e chiederà a Ridge di celebrare una seconda cerimonia davanti a tutta la sua famiglia.

Dopo lo stupore iniziale, il Forrester accetterà di sposare nuovamente Shauna e lo comunicherà a Brooke. La Logan non prenderà molto bene la notizia e pregherà l'amato di cambiare idea prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Carter sarà nominato nuovo direttore della Forrester Creation, per poi essere scelto anche come celebrante delle nozze fra Ridge e Shauna.

Nonostante ciò, l'avvocato consiglierà al Forrester di non sposare nuovamente la Fulton. Anche Eric cercherà di convincere il figlio a non commettere questo errore visto che tutti sanno che lui vorrebbe trascorrere il resto della sua vita con Brooke. Nel frattempo, quest'ultima si scontrerà con Quinn che si farà beffe di lei per la sua esclusione simbolica della famiglia Forrester. La Fuller, infatti, ha consigliato a Shauna di celebrare le nozze a casa di Eric per sancire definitivamente l'inizio di un nuovo capitolo della vita dei Forrester al quale Brooke non potrà partecipare.