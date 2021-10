Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 che festeggia in questi giorni i suoi 25 anni di messa in onda quotidiana, sarebbe destinata ad un cambio programmazione. È questa la notizia che ormai da diversi giorni fa il giro del web e dei giornali, lasciando senza parole i numerosi spettatori della serie che non sono affatto contenti nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto. Tuttavia, a dare una conferma indiretta di questo retroscena, ci ha pensato l'attore Patrizio Rispo che veste i panni dello storico portiere Raffaele Giordano.

Cambio programmazione per Un posto al sole? Ecco cosa succede in Rai

Nel dettaglio, il retroscena sul cambio programmazione di Un posto al sole è stato riportato dal sito di Roberto D'Agostino, il quale ha svelato che in casa Rai starebbero pensando di rimettere mano al palinsesto della terza rete.

Il motivo? L'idea sarebbe quella di destinare la fascia oraria che va dalle 20:35 alle 21:15 circa, ad un nuovo talk show politico che sarebbe condotto da Lucia Annunziata e che dovrebbe sfidare il seguitissimo Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7.

Di conseguenza, Un posto al sole lascerebbe la fascia serale per approdare nel primo pomeriggio della terza rete Rai. Il nuovo orario, infatti, sarebbe quello che va dalle 18:30 alle 19:00, ossia prima dell'edizione serale del Tg 3.

I fan polemici dopo la notizia del cambio orario di Un posto al sole

Tuttavia la notizia del cambio programmazione che non ha reso per niente felici i numerosi spettatori della soap opera, che in queste ore stanno protestando sul web e sui social.

In tanti si sono rivolti anche ai protagonisti stessi della soap opera per chiedere notizie in merito a questo retroscena sul futuro di Un posto al sole e la reazione di Patrizio Rispo ha confermato di fatto i rumor di questi giorni.

Una fan, su Instagram, ha chiesto all'attore che veste i panni del celebre portiere Raffaele se fosse vera la notizia del cambio orario, aggiungendo che non sarebbe giusto, dopo 25 anni, spostare la soap opera nella fascia del pomeriggio.

Patrizio Rispo non smentisce il cambio programmazione della soap

La risposta di Patrizio Rispo non si è fatta attendere e l'attore sui social non ha smentito la notizia del cambio programmazione di questi giorni.

"Ribellatevi anche voi", ha replicato l'attore di Raffaele alla fan che chiedeva informazioni in merito al cambio orario della soap.

In questo modo, quindi, seppur in maniera indiretta l'attore napoletano, da ben 25 anni presente nel cast di Un posto al sole, ha confermato la notizia che in questi giorni sta creando accese discussioni sul web e sui social, dove tutti chiedono alla Rai di non attuare questo cambio programmazione.