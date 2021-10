Per quale motivo Un posto al sole rischia di cambiare orario? La notizia sta facendo il giro del web e dei social e non sta piacendo affatto agli affezionati telespettatori, abituati a seguire le vicende di Palazzo Palladini dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45 circa su Rai 3. L'indiscrezione è partita dal sito di Roberto D'Agostino che ha lanciato la bomba: Upas andrebbe in onda non più nel preserale (fascia che garantisce ottimi ascolti) ma nel tardo pomeriggio, nello specifico alle 18:30. In realtà non si tratta di una novità: gli affezionati della soap si ricordano certamente che le primissime puntate venivano trasmesse proprio a questo orario.

Ma cosa andrà in onda al posto di Upas?

Un Posto al sole cambia orario? La soap potrebbe essere sostituita da un talk di Lucia Annunziata

L'indiscrezione che vede il cambio orario di Un Posto al sole sta facendo discutere molto i fan della soap opera ambientata a Napoli e che colleziona ogni sera ottimi ascolti. Se Upas venisse davvero spostato alle 18:30, senza dubbio perderebbe una buona fetta di telespettatori, visto che è comunque orario post-lavorativo. Sui social è scoppiata la polemica e gli affezionati della soap sono furiosi, preoccupati dall'ipotesi di dover rinunciare alla visione in diretta della puntata per poi recuperarla in un secondo momento su RaiPlay.

Ma cosa andrebbe in onda al posto di Un Posto al sole nella fascia del preserale delle 20:45?

A quanto pare lo spazio verrebbe affidato a un talk condotto da Lucia Annunziata, che inizierebbe subito dopo la breve striscia di "Che succede" condotta da Geppi Cucciari.

Al momento non si hanno conferme ufficiali da parte della Rai, ma nemmeno smentite. Si sa solo che la soap festeggerà con un evento speciale il traguardo dei 25 anni di programmazione.

Sul profilo ufficiale Twitter della trasmissione, infatti, è stato pubblicato un post che invita i fan a seguire la pagina Facebook di Un Posto al sole nella giornata del 21 ottobre alle 18:30. Sarà possibile fare domande sulla soap e venire a conoscenza di interessanti novità.

Giovedì 21 ottobre #unpostoalsole compie 25 anni e non vediamo l'ora di festeggiare insieme a voi!

Vi aspettiamo il 21 alle 18.30 sul profilo Facebook di @raiplay_official per rispondere alle vostre domande e brindare insieme a questo straordinario traguardo italiano! pic.twitter.com/fls0hh7mGu — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) October 18, 2021

Anticipazioni Un Posto al sole delle nuove puntate: Rossella scopre la storia di Silvia e Giancarlo

Intanto arrivano nuove anticipazioni riguardanti le prossime puntate, decisive per la delicata situazione di Susanna. Attenzione anche a Silvia che, a causa di una sua leggerezza, verrà scoperta da sua figlia Rossella. Come reagirà Michele e la stessa Ross? Occhio anche a Mattia che, a piede libero, metterà gli occhi su di lei. Continueranno invece le tensioni tra Clara e Alberto, che non riusciranno a trovare un punto d'incontro nemmeno per il piccolo Federico.