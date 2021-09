A Un posto al sole tutto è pronto per una nuova ed emozionante settimana e a tenere i telespettatori con il fiato sospeso saranno ancora le indagini per l'aggressione di Susanna. Franco e Niko decideranno di seguire una pista parallela per aiutare Renato e arriveranno a Mauro, mentre i medici decideranno di protrarre il coma della ragazza. Ci sarà anche l'incontro tra Giulia e Manlio che potrebbe aprire ancora un'altra strada agli inquirenti, ma ci sarà spazio anche per Silvia che sarà ancora in crisi. La donna sarà messa alle strette da Giancarlo che le chiederà di prendere una posizione, mentre Alberto aiuterà Guido con un risarcimento.

Infine, Serena sarà nuovamente delusa da suo marito e si confiderà con Marina.

I medici decideranno che Susanna resterà in coma: trame settimanali di Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 20 al 24 settembre raccontano che la situazione di Susanna non migliorerà e i medici decideranno di prolungare lo stato di coma. Nel frattempo, Niko e Franco inizieranno a indagare per aiutare Renato, ormai l'unico sospettato dagli inquirenti, e troveranno una pista interessante che porterà a Mauro. L'investigatore e suo cognato scopriranno che il nuovo compagno di Adele aveva avuto dei contrasti con Susanna e questo potrebbe essere un indizio per arrivare alla verità. Nel frattempo, Giulia offrirà il suo aiuto ad Adele e si recherà in carcere da Manlio che le parlerà di una persona giunta dal passato di sua figlia che si era rifatta viva negli ultimi tempi.

Alberto aiuta Guido a ottenere un importante risarcimento: anticipazioni Un Posto al sole

Le trame di Un Posto al sole per la settimana fino al 24 settembre rivelano che ci sarà ampio spazio per la vita sentimentale di Silvia. La donna approfitterà degli impegni editoriali di Michele per coltivare la sua storia con Giancarlo, tanto che dimenticherà un appuntamento importante con suo marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ben presto, però, la proprietaria del Vulcano si troverà a dover fare una scelta, perché il suo amante insisterà affinché lei parli con suo marito e non si farà vedere al bar. L'assenza di Giancarlo darà una scossa a Silvia che a cena con Michele ammetterà che ci sono dei problemi. Ci saranno novità anche per Alberto che riuscirà a essere assunto come consulente legale di Guido e riuscirà a fargli ottenere un consistente risarcimento dall'assicurazione.

Per Serena, invece, le cose si metteranno male perché la donna presto scoprirà che Filippo e Viviana continuano a sentirsi frequentemente nonostante la distanza fisica. Delusa ancora una volta da suo marito, la nuora di Roberto confiderà a Marina la sua sofferenza.