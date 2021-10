Arrivano le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 novembre. Al centro delle scene ci sarà il battesimo di Federico, che potrebbe mettere nuovamente in crisi la coppia formata da Clara e Patrizio. In tale circostanza Alberto, infatti, si comporterà in modo impeccabile, sorprendendo positivamente la sua ex compagna, mentre Patrizio continuerà ad essere geloso.

Ci sarà spazio anche per il ritorno a Palazzo Palladini di Serena e Filippo, mentre Mattia sarà sempre più frustrato dall'ennesima delusione che riceverà da Rossella.

Occhi puntati anche su Silvia che si troverà a dover decidere tra Giancarlo e Michele, mentre Speranza dovrà affrontare suo padre.

Infine, Marina sembrerà ancora decisa a recuperare il rapporto con Fabrizio, ma per farlo dovrebbe rinunciare a un viaggio di lavoro.

Mattia sempre più frustrato e pericoloso: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole dall' 1 al 5 novembre raccontano che Mattia sarà sempre più determinato ad avvicinarsi a Rossella. Il rider si illuderà di poter accorciare le distanze con la figlia di Silvia, ma quando si renderà conto che la ragazza è molto vicina a Riccardo, si sentirà ancora una volta frustrato. Il ragazzo, in preda alla rabbia, continuerà a manifestare chiari segnali di odio nei confronti delle donne.

Nel frattempo arriverà il tanto atteso giorno del battesimo di Federico e dopo le tensioni, tra Clara e Alberto sembrerà regnare la serenità.

Al battesimo Alberto dimostrerà di essere cambiato: anticipazioni 1-5 novembre

Durante le nuove puntate di Un posto al sole dall'1 al 5 novembre, Palladini chiederà a Clara di recarsi insieme in chiesa, come una vera famiglia e la donna accetterà volentieri, anche grazie alla gentilezza di Alberto nei suoi confronti. Il rinfresco alla Terrazza sarà ben organizzato, ma Alberto preferirà restare tutto il tempo in disparte perché si sentirà poco a suo agio e ben presto deciderà di andare via.

Quando l'avvocato si avvicinerà a Clara per salutarla, la donna farà di tutto per trattenerlo, ma Patrizio si intrometterà, mostrandosi ancora una volta geloso di Palladini.

Alberto riuscirà a colpire la sua ex compagna grazie ai suoi modi di fare che sembreranno essere ritornati simili ai tempi in cui la donna si era innamorata di lui.

Silvia sotto pressione tra Michele e Giancarlo: chi sceglierà?

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 novembre rivelano che a Palazzo Palladini torneranno Serena, Filippo e la piccola Elisabetta. Tutti accoglieranno con gioia la nuova arrivata, ma Irene, sebbene sia contenta per l'arrivo della sorellina, si mostrerà abbastanza gelosa di lei.

Nel frattempo, Speranza si riavvicinerà a Vittorio e deciderà di affrontare suo padre, ma la ragazza non avrà intenzione di fare tutto questo da sola.

Silvia, invece, sarà messa sotto pressione da Giancarlo e da Michele e si renderà conto di dover prendere una decisione tra la passione e la famiglia.

Infine, Roberto darà per scontato che Marina parta con lui per il salone nautico, ma la donna sarà molto indecisa.

La signora Giordano, infatti, si impegnerà per recuperare il rapporto con Fabrizio e non vuole che il viaggio comprometta il suo matrimonio. Tra Marina e suo marito, tuttavia, ci sarà all'orizzonte una "bomba" pronta a scoppiare e rompere nuovamente gli equilibri.