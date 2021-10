Deacon Sharpe torna nelle nuove puntate di Beautiful e, come si legge sul profilo Twitter della CBS, si abbatterà come una tempesta in città.

Deacon era sparito dalle scene nel 2017, quando finì in prigione per aver sparato a Quinn e tentato di farla precipitare dalla scogliera. Per quel crimine fu poi incolpata Sheila, che rischiò di andare in carcere da innocente (almeno in quell'occasione).

Assodato che la perfida Carter non prenderà affatto bene il ritorno di Deacon, c'è anche un altro personaggio che tremerà: si tratta inaspettatamente di Hope.

Suo padre ha un segreto che potrebbe mettere fine al matrimonio con Liam.

Deacon torna nelle nuove puntate di Beautiful

Un filmato pubblicato ieri dalla CBC ha ufficializzato il ritorno di Sean Kanan, l'attore che interpreta Deacon nella soap opera Beautiful. Era da tempo che circolava la notizia dell'arrivo di un personaggio appartenente al passato di Hope e ora sappiamo la sua identità. A Los Angeles, Deacon ritroverà tutti coloro che gli hanno fatto del male: Quinn, Sheila, Eric e anche Brooke, la donna che gli ha spezzato il cuore e madre della loro figlia Hope.

Come mai Sharpe ha deciso di tornare in città una volta uscito di prigione? Le sue intenzioni non sono affatto buone, come svelano le ultime anticipazioni di Beautiful.

Ma cosa c'entra Hope con tutto questo?

Anticipazioni Beautiful: Hope ha un segreto tenuto nascosto da anni

Le nuove anticipazioni di Beautiful sul ritorno di Deacon rendono noto che Hope sarà molto preoccupata. Anche se felice di rivedere suo padre dopo tanto tempo, temerà che il segreto tenuto nascosto da anni possa venire alla luce.

Pare che la giovane Logan sia rimasta in contatto con Deacon anche nel periodo in cui era dietro le sbarre, nonostante Liam le abbia fatto promettere di non avere più nessun contatto con lui. Una situazione molto simile a quella che sta vivendo Steffy, furiosa con Finn per il fatto che continua a vedere di nascosto Sheila, che ha scoperto da poco essere la sua madre naturale.

La perfida Carter non ha alcuna intenzione di farsi da parte, tanto che negli ultimi episodi Usa ha pensato bene di far ricadere Steffy nella dipendenza sostituendo con dei farmaci le sue vitamine.

Deacon distrugge il matrimonio di Hope e Liam? Spoiler Beautiful

Il personaggio appartenente al passato di Hope che diventerà un grosso problema per lei e Liam è dunque Deacon.

Sharpe potrebbe rivelare a Spencer che la figlia ha continuato a mantenere dei rapporti con lui anche quando era in carcere. La reazione di Spencer quale sarà? Pare non positiva, visto che le ultime anticipazioni di Beautiful raccontano che Hope e Liam affronteranno un periodo buio e molto difficile. Appare dunque molto probabile che sia proprio il ritorno di Deacon a metterli in seria difficoltà.