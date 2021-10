Il ritorno di Tina Amato nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è stato molto apprezzato dai fan della soap. I telespettatori stanno seguendo le vicende di un personaggio che, pur mantenendo intatta la sua indole, si è sicuramente evoluto. Dopo due anni di assenza, Neva Leoni è tornata a vestire i panni della giovane siciliana rientrata in Italia con un serio problema di salute, che potrebbe compromettere la sua carriera di cantante, e fresca di separazione dal marito Sandro Recalcati. L'attrice romana, a proposito del suo personaggio, ha rivelato in un'intervista a Tv Soap che "Salvatore la aiuterà dunque a prendere le decisioni più giuste riguardo al suo problema alle corde vocali".

Inoltre la figlia di Agnese si avvicinerà di più a Conti e il loro legame diventerà speciale perché "si completano".

Neva Leoni sul ritorno di Tina ne Il Paradiso delle signore 6: 'È cresciuta'

Il personaggio di Tina Amato è tornato all'inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 6 e il suo rientro ha destato fin da subito una certa curiosità da parte dei telespettatori. Il volto di Tina, Neva Leoni, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato di come è stato il suo rientro nella fiction e di cosa significa tornare nei panni di un personaggio tanto amato dai telespettatori. "Da un lato è stato quasi come se non me ne fossi mai andata, dall’altro è cambiato molto rispetto a quello che conoscevo.

Tina è cresciuta, cambiata e tutte le situazioni attorno a lei si sono evolute in qualche modo", ha dichiarato l'interprete romana, aggiungendo quanto sia importante mostrare la crescita del personaggio, ma senza stravolgerlo. Durante l'intervista è emerso che il ritorno di Tina non era previsto in questa fase della soap, però se ne parlava da tempo.

"Non mi aspettavo di rientrare dopo due anni, ecco, ma è stata una splendida proposta e sono stata molto felice di accettare", ha ammesso la giovane attrice attualmente impegnata anche nella fiction Cuori, sempre in onda su Rai 1.

L'attrice di Tina parla del rapporto con Vittorio: 'Si completano'

Con il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore Tina troverà di nuovo l'amore?

Neva Leoni ha risposto a questa domanda che si fanno un po' tutti fan, vista anche l'evidente complicità con Vittorio Conti. L'attrice ha ammesso che Tina si trova in una situazione di fragilità, quindi ha bisogno di amore, inteso sia come calore familiare, che come amicizia, aggiungendo: "Non penso che Tina stia cercando un amore romantico, però potrebbe sempre capitare". Quanto al rapporto con il direttore del grande magazzino, l'interprete ha spiegato che in passato il loro non era un rapporto "paritario", poiché lui era il suo capo. "C’è la possibilità di una grande amicizia in questo rapporto perché appunto sono due persone molto simili per ironia e ottimismo. [...] Si completano bene. Si sta vedendo un avvicinamento umano tra due persone molto oneste che hanno in comune il cuore spezzato, dato che entrambi escono da un matrimonio fallito".

Cosa aspetta Tina nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Sempre nel corso dell'intervista, Neva Leoni ha rilasciato qualche anticipazione sul futuro di Tina. Come affronterà il problema alle corde vocali? "Salvatore la aiuterà dunque a prendere le decisioni più giuste riguardo al suo problema alle corde vocali", ha anticipato l'attrice che ha definito il giovane (interpretato da Emanuel Caserio) come la parte più razionale tra i due fratelli Amato. Dunque la figlia di Agnese dovrà usare la logica e la ragione per affrontare il suo problema di salute. Un errore, infatti, potrebbe costarle la carriera. È comunque vero, secondo l'interprete, che Tina è ben disposta verso i suoi drammi e sembra pronta ad affrontare ogni situazione in modo adulto.