Il desiderio di rivedere qualcuno degli amati personaggi di "The Vampire Diaries" e "The Originals" è sempre vivo negli appassionati del "TVD Universe" che continuano a seguire le vicende di Hope Mikaelson in "Legacies". La quarta stagione è iniziata lo scorso 14 ottobre negli Usa, arriverà in Italia l'anno prossimo e nel quinto episodio che andrà in onda il prossimo 11 novembre sul canale The CW ci sarà un bellissimo regalo per i fan: Claire Holt tornerà a vestire i panni di Rebekah Mikaelson.

Rebekah in aiuto di Hope

Sul destino di Rebekah dopo l'ultima puntata di "The Originals" si conosce molto poco, anche perché nelle prime tre stagioni di Legacies non è mai stata citata.

Sappiamo per certo che dopo la morte di Klaus ed Elijah ha lasciato New Orleans insieme a Marcel, il suo grande amore e, stando alle parole di Caroline Forbes, si era aperto per lei uno spiraglio verso ciò che aveva sempre desiderato: tornare umana. Caroline l'aveva infatti informata che alla Scuola Salvatore c'era una dose della cura contro il vampirismo a sua disposizione qualora avesse voluto farne uso. Non sappiamo se Rebekah ha fatto questa scelta, dalla sinossi ufficiale della puntata 4x05 deduciamo di no visto che la bionda vampira originale accorrerà in aiuto della nipote, alle prese con la sua lotta contro Malivore. "Hope (Danielle Rose Rusell) viene rintracciata dall'unica persona che potrebbe aiutarla, Rebekah Mikaelson.

Rebekah ha paura del percorso che Hope ha scelto, ma fa ogni sforzo per aiutarla", si legge e, probabilmente, potrebbe riguardare la scelta della figlia di Klaus di morire per risvegliare la sua natura di vampira, visto che solo un 'tribrido' (strega-licantropo-vampiro) ha il potere di sconfiggere Malivore.

Legacies: citazioni e personaggi di 'The Vampire Diaries' e 'The Originals'

Non è la prima volta che rivediamo in Legacies, nel ruolo di guest, un personaggio delle serie precedenti. Era già accaduto nella seconda stagione con Freya, la maggiore dei fratelli Mikaelson sempre interpretata da Riley Voelkel, oppure con Josette Laughlin, madre biologica di Lizzie e Josie Saltzman che aveva sempre il volto dell'attrice Jodi-Lyn O'Keefe e del suo malvagio fratello Kai Parker (Chris Wood).

E poi, ancora, Zach Roerig che si è rivisto nel ruolo di Matt Donovan e Steven R. McQueen in quello di Jeremy Gilbert. Senza contare le scontate citazioni a Klaus, padre di Hope, e quelle a Damon ed Elena che secondo quanto detto da Alaric a Josie vivono insieme nella vecchia casa di Elena a Mystic Fall, completamente ricostruita e la stessa Josie sarebbe stata per un periodo ospite della 'zia Elena'. La terza stagione ha avuto inoltre un 'episodio musical' totalmente dedicato alla storia dei fratelli Salvatore. I fan sperano sempre di rivedere in qualche modo l'amatissimo Joseph Morgan nei panni di Klaus Mikaelson (che però è morto nell'ultima puntata di The Originals), eventualità che l'attore ha sempre smentito, ma chissà che in qualche modo regista e sceneggiatori non facciano anche questo regalo.