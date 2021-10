Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 25 al 29 ottobre preannunciano diverse novità. Rossella, dopo aver scoperto la tresca fra Silvia e Giancarlo, farà molta difficoltà ad accettare che la madre abbia un altro uomo. Fortunatamente potrà contare sull'appoggio di Riccardo, con il quale nel frattempo sta instaurando un rapporto sempre più stretto. Difatti la ragazza trascorrerà dei bei momenti in compagnia del dottor Crovi. Al contempo la giovane spronerà la madre ad affrontare la sua situazione sentimentale, dato che non potrà per sempre dividersi fra Michele e Giancarlo.

Il ritorno a Napoli di Saviani non faciliterà certo le cose, dato che Graziani non riuscirà a schiarirsi le idee. Nel frattempo la donna farà molta fatica a stare lontana da Todisco. Tuttavia Silvia sarà consapevole che è giunto il momento di assumersi le sue responsabilità e scegliere con chi stare definitivamente.

Upas, puntate 25-29 ottobre: Rossella non accetta il tradimento della madre

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas svelano che Rossella resterà molto turbata dal fatto che la madre abbia una relazione extraconiugale. Man mano che passerà il tempo, per la ragazza sarà sempre più difficile accettare che Silvia abbia tradito Michele. Questo suo malumore avrà delle ripercussioni anche in ambito lavorativo.

Difatti la giovane Graziani, avendo difficoltà a concentrarsi, dovrà affrontare le conseguenze di un problema in ospedale. Per fortuna potrà contare sull'appoggio del dottor Crovi, che le sarà molto vicino. Il rapporto fra i due si intensificherà sempre di più. Grazie a Riccardo, Rossella riuscirà a trascorrere una bella giornata, lontano dai pensieri della crisi dei suoi genitori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Upas, anticipazioni sino al 29/10: Rossella sprona Silvia ad affrontare la sua situazione

Nel corso degli episodi di Upas in onda fino al 29 ottobre, Rossella avrà un confronto con la madre riguardo quanto ha scoperto. La ragazza consiglierà a Silvia di dare una svolta alla complicata situazione in cui si trova. Difatti Silvia non potrà sempre restare divisa fra i due uomini.

Resta da capire se la proprietaria di Caffè Vulcano darà ascolto alla figlia, o resterà ancora sospesa in questa condizione.

Upas, spoiler dal 25 al 29 ottobre: il ritorno di Michele non facilita le cose

Il ritorno, seppur momentaneo di Michele a Napoli, non faciliterà la situazione matrimoniale. Nonostante l'arrivo a casa del marito la donna non riuscirà a riavvicinarsi a lui. Al contrario farà molta fatica a non vedere Giancarlo. A questo punto Silvia capirà che deve prendersi le sue responsabilità e decidere con chi stare definitivamente.