Arrivano le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 ottobre e per i personaggi di Palazzo Palladini sarà una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro delle attenzioni ci sarà Serena che dopo aver avuto un malore sarà soccorsa da Roberto e Marina che la porteranno in ospedale dove darà alla luce la piccola Elisabetta. Filippo riuscirà ad arrivare appena in tempo per il parto e questo momento sarà fondamentale per far ritornare alcuni ricordi. Silvia, intanto, sarà in crisi per la discussione avuta con sua figlia e questo la porterà ad essere scostante con Giancarlo e a capire di dover prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo, Alberto nutrirà ancora delle speranza nei confronti di Clara e non perderà occasione per provocare Patrizio. Infine, Rossella si avvicinerà a Riccardo mentre per Renato finirà finalmente l'incubo delle accuse per l'aggressione di Serena.

Marina e Roberto aiuteranno Serena che darà alla luce la piccola Elisabetta: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 ottobre raccontano che Serena, in preda ad un malore, proverà a telefonare invano a Filippo. Il figlio di Ferri, infatti, avrà il telefono spento perché sarà al cinema per riflettere in solitudine dopo la partenza di Viviana. Quando riaccenderà il cellulare, troverà le chiamate di sua moglie e di Roberto e capirà che Serena è in ospedale in travaglio.

La donna, soccorsa da Marina e Roberto, rischierà di perdere il bambino e dovrà partorire in anticipo, ma alla fine tutto si risolverà per il meglio. Filippo correrà in ospedale e riuscirà ad assistere alla nascita della piccola Elisabetta e oltre ad essere un momento di gioia per tutti, per il giovane padre si rivelerà fondamentale perché ricorderà parte del suo passato che gli toglieranno la confusione sentimentale.

Il ritorno di Michele porterà Silvia a prendere una decisione

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 25 al 29 ottobre rivelano che Silvia sarà sempre più abbattuta a causa della discussione avuta con Rossella. Il pessimo umore della donna si ripercuoterà inevitabilmente su Giancarlo e l'imminente ritorno di Michele non farà che peggiorare la situazione.

Nel frattempo, Rossella trascorrerà una bellissima giornata con Giancarlo, ma al rientro la ragazza dovrà affrontare con sua madre la difficile situazione famigliare. La giovane dottoressa convincerà Silvia a prendere una decisione al ritorno di Michele e la donna dovrà finalmente scegliere se salvare il suo matrimonio o rompere definitivamente con il suo passato.

Alberto approfitterà del corso con Clara per provare a riconquistarla: anticipazioni Un Posto al sole

Nelle puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 ottobre, Clara e Alberto proseguiranno con i preparativi per il battesimo di Federico e il corso per i genitori riaccenderà in Palladini una nuova speranza per ritornare con la sua compagna.

Alberto, inoltre, non perderà occasione per provocare Patrizio, in modo tale da farlo sfigurare agli occhi di Clara. Nel frattempo, le indagini degli inquirenti porteranno ad escludere la pista di Renato e per il padre di Niko sarà possibile tirare un sospiro di sollievo, mentre Mattia continuerà ad essere a piede libero e potrebbe fare del male a qualcun altro. Infine, Guido e Mariella si impegneranno per convincere Speranza a non lasciare la facoltà di veterinaria e restare a Napoli da loro.